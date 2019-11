Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Come nasce il Parmigiano ReggianoCosa mangiano le mucche e perché è un prodotto artigianaleForse non sapevate che...Perché costa quello che costaCome si capisce quando è pronto? Si «suona»Come testare la stagionatura al palatoSi fa solo quiL'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DopUna passione di famiglia, non un businessTre bollini per tre livelli di invecchiamento e saporeCome si degustaI numeri del Prosciutto diDopCosa contiene e perché è diverso da molti salumiCaratteristiche obbligatorieChi vive nella Pianura Padana emiliana è esposto a un tasso di umidità e nebbia che a quei fortunati italiani baciati dal clima mediterraneo risulterebbe insopportabile. Eppure, è proprio questo clima caratteristico della cosiddetta «bassa» che consente al territorio di produrre eccellenze agroalimentari rinomate (e scopiazzate) in tutto il mondo. Parliamo di una serie di Dop e Igp ...

TravellerItalia : Weekend gourmand a Parma: tutti gli indirizzi per provare le tre «regine emiliane» -