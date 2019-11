Wath Dogs Legion | il creative director svela ulteriori dettagli sul Census System

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 25 novembre 2019) L'uscita di Watchè stata recentemente posticipata ed il lavoro sul suo sviluppo sta continuando ad andare avanti. Il nuovo titolo della serie contiene una particolare funzionalità che vi consente di utilizzare qualsiasi NPC della futuristica Londra. A tal proposito, ilClint Hocking analizza nelo il.Alla domanda su come ogni NPC potesse essere generato in modo univoco, Hocking ha dichiarato: "Ci sono un sacco di contenuti e ci sono molti sistemi procedurali. Tutti devono lavorare insieme per darci personaggi davvero ben curati diversi tra di loro. Al centro di tutto c'è un database relazionale chiamato. Ad esempio, nella strada c'è un operatore ecologico, un personaggio normale come in qualsiasi altro gioco. Quando lo profiliamo sappiamo che, ad esempio, può lavorare tra mezzogiorno e le 20 e dato che guadagna una certa ...

Eurogamer_it : Il creative director di #WatchDogsLegion spiega come funziona il Census System. -