Wanda Nara gelosa di Icardi | tira i capelli a Giorgia Venturini prima della diretta a

Andrès Nara critica la figlia Wanda e Icardi : 'Non ci parliamo - sono storditi dalla fama' : Quando si parla di Mauro Icardi e Wanda Nara, spesso il discorso prescinde dalla carriera sportiva dell'attaccante argentino (che sta attraversando un momento d'oro con la maglia del Paris Saint-Germain) e da quella della consorte nelle vesti di procuratrice. In diverse occasioni la coppia è finita al centro del gossip, a partire dai rapporti tutt'altro che idilliaci con Maxi Lopez, ex marito della showgirl sudamericana, e passando per alcune ...

Wanda Nara nei guai. Lady Icardi beccata ‘così’ (e ci sono anche i figli) : scoppia la polemica : Abbiamo diversi esempi di gossip in cui Wanda Nara si pone al centro del mirino delle ‘condanne’ pubbliche. Sicuramente i più appassionati ricorderanno il video di una festa, quando gli amici di Wanda hanno pensato bene di riprenderla nel pieno della sua esuberanza; la moglie di Mauro Icardi, sfida il toro meccanico e vola. Non è bastato neanche un toro meccanico a quietare l’animo frizzante della nostra Signora Icardi. Poco tempo dopo, un altro ...

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi? Un post di galeotto della showgirl accende il gossip : La lontananza può provocare effetti negativi in amore. Sembra che stia succedendo anche a una coppia che da sempre è sembrata molto affiatata. Wanda Nara e Mauro Icardi, secondo diversi giornali argentini, sono in crisi. Lei è sempre più impegnata con il suo lavoro, lui è spesso lontano da casa, gioca nel Paris Saint Germain a Parigi. Wanda Nara si è stabilita a Milano dove lavora. Ha avuto grosse opportunità in Mediaset e sembra che ...

Nuovo attacco alla famiglia Icardi - la frecciata arriva dal papà di Wanda Nara : “sono storditi dalla fama” : Il padre della moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente sia la figlia che l’attaccante argentino, rivelando di essere dalla parte di Maxi Lopez La famiglia Icardi si trova a fronteggiare un Nuovo attacco, questa volta l’offensiva arriva da Andrès Nara, padre della moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain. Spada/LaPresse Il genitore della show girl argentina non ha usato parole tenere nel corso della ...

“Illegale”. Wanda Nara - la vestaglia scivola via : nessuno spazio all’immaginazione : Quando si parla di Wanda Nara allora c’è da aspettarsi di tutto. La moglie di Mauro Icardi, che dopo le turbolenze con l’Inter sembra aver trovato una nuova vena a Parigi, si mostra come mai prima. In una posa a dir poco bollente che nel giro di poco ha fatto il giro delle rete. Lo scatto è stato postato ieri sera, poco prima di andare a dormire. In vestaglia, con il seno scoperto, Wanda Nara ha turbato i sonni dei sui follower. Nello scatto la ...

Wanda Nara sibillina sui social. In Argentina : Si separa da Icardi? : Mauro Icardi è ormai da quasi tre mesi a Parigi dove sta incantando a suon di reti con la maglia del Psg. Wanda Nara, invece, fa da spola tra Milano e la capitale francese ma gli impegni di lavoro la trattengono spesso in Italia dove sono rimasti i suoi cinque figli, i tre maschi avuti da Maxi Lopez e le due femmine avute con l'ex capitano dell'Inter. La storia d'amore tra i due procede a gonfie vele dato che sono sempre insieme nonostante la ...

Wanda Nara sempre più hot. Il nuovo tatuaggio con la rondinella birichina sull’inguine fa impazzire i fan : Wnada Nara hot! La rondine ‘ha il suo nido nell’ombra che attende’, scriveva Giovanni Pascoli. Ma nella poesia moderna il pennuto non ‘cadde tra spini’ ma sull’inguine della bella Wanda Nara che ha scelto un classico del tatuaggio per disegnare, di nuovo, il suo corpo amato e desiderato. Dettagli dell’intervento delicato nelle sue stories Instagram, con richiamo al suo tatuatore di fiducia, l’argentino Gabriel Badia che a sua volta ...

Pupo : “Wanda Nara non è il mio tipo. Sessualmente sono borderline” : Tutto pronto per il debutto di Pupo come opinionista nel Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, a esprimere pareri sui concorrenti impegnati a bivaccare sui divani della casa di Cinecittà, ci sarà Wanda Nara, e dalle pagine di Chi, Pupo – che ha fama di tombeur de femmes – esprime il suo parere sulla bella collega: “L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo. Ha un bellissimo davanzale, ma ...

