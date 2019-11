Volley | i migliori italiani della 8 giornata di Superlega Zaytsev vince di misura il

Volley - i migliori italiani della settima giornata di Superlega : Zaytsev e Lanza al potere - Anzani risponde - Travica direttore : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la settima giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono scese in campo tutte le big che si sono date battaglia a distanze, di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel turno infrasettimanale. DRAGAN Travica. Dirige Padova in maniera stellare e guida i veneti a uno storica successo sul campo di Trento dove non vincevano da 15 anni, il ...

Gli 8 migliori bomber di sempre del campionato italiano di Volley : Fei supera Zlatanov : Alessandro Fei è da questa settimana il miglior realizzatore di sempre del massimo campionato italiano di pallavolo: 9694 punti (per il momento) è il suo incredibile bottino realizzato fino ad oggi. Tra i pallavolisti in attività che ancora giocano in Superlega ad oggi, 18 novembre 2019, dietro al "Mostro sacro Fox" Fei ci sono Aleksandar Atanasijevic (in 36esima posizione con 4137) e Osmany Juantorena (39esima con 4044)....Continua a leggere

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A1. Anna Nicoletti trascina Filottrano - Ortolani sugli scudi : Nel fine settimana sono andate in scena le gare della settima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Bergamo è uscita sconfitta dalla partita contro Busto Arisizio, Monza ha vinto al tie-break contro Casalmaggiore, Filottrano non ha sbagliato nel match casalingo con Chieri e Scandicci ha superato senza problemi Firenze. Le prime due della graduatoria, Conegliano e Novara, sono state impegnate nella finale di Supercoppa Italiana e quindi hanno ...

Volley - Superlega 2019. I migliori italiani della 6. giornata. Kooy convince sempre più - Lavia trascinatore - Anzani e Candellaro : centrali da urlo : C’è il giusto mix tra esperti e giovani nella panoramica degli italiani protagonisti in Superlega nella sesta giornata di campionato che si è esaurita tutta, fatto piuttosto anomalo, domenica pomeriggio. Ci sono gli abitudinari Zaytsev e Vettori ma c’è anche Daniele Lavia a tenere alto il vessillo dei giovani emergenti, mentre il suo compagno Davide Saitta guida la lista dei più esperti. I migliori italiani della SESTA GIORNATA DI ...

Volley - i migliori italiani della quinta giornata di Superlega : Vettori - Zaytsev e Juantorena regalano spettacolo : Tra mercoledì e giovedì si è disputata la quinta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova ha espugnato Verona e si è confermata al comando con tre punti di vantaggio su Modena che ha regolato Latina e quattro su Trento che ha battuto Piacenza. Di seguito i migliori italiani del turno infrasettimanale. LUCA Vettori. L’opposto di Trento sfodera la sua miglior prestazione stagionale ...

Volley femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Egonu inarrestabile - Perinelli cerca di tenere a galla Chieri : Nel fine settimana sono andate in scena sette partite della sesta giornata della Serie A1. Conegliano ha vinto in trasferta la sfida di vertice contro Novara. Firenze non molla e tiene il passo grazie alla vittoria contro Cuneo. Busto Arsizio mantiene il quarto posto in classifica grazie al 3-1 su Caserta. Di seguito le migliori italiane di questo turno di campionato. PAOLA Egonu: La schiacciatrice azzurra è stata praticamente inarrestabile ...

Volley - i migliori italiani della quarta giornata di Superlega. Zaytsev e Juantorena sempre sugli scudi. Che bravi i centrali di Padova! : Cinque partite più una nella quarta giornata di campionato con Civitanova-Perugia, anticipo dell’11ma, ad aggiungersi, come sfida più attesa, ad un programma ben nutrito. Tanti gli italiani protagonisti, dai più attesi, Zaytsev e Juantorena, tanto per fare due nomi, fino ad arrivare a qualche outsider, che ormai non può più essere considerato tale, come i centrali di Padova, sempre più protagonisti. I migliori italiani della quarta ...

Volley - i migliori italiani della terza giornata di SuperLega : Zaytsev scatenato - che sorpresa Lorenzo Giani - Kovar ritorna : In settimana si è disputata la terza giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Hanno vinto tutte le big: Civitanova si conferma in testa con tre punti di vantaggio su Modena e Trento (ma hanno giocato una partita in meno rispetto alla Lube), Perugia si è salvata contro Monza e insegue a cinque lunghezze. Di seguito i migliori italiani di questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar prosegue nel suo momento ...

Volley femminile - le migliori italiane della 5^ giornata di Serie A1. Chirichella granitica - Mingardi scatenata - vola Bechis : Nel weekend si sono disputate cinque partite valide per la quinta giornata della Serie A1 di Volley femminile. Deve scendere ancora in campo la capolista Conegliano che questa sera incrocerà Bergamo mentre Busto Arsizio e Perugia si sfideranno giovedì sera. Di seguito le migliori italiane di questo turno di campionato. CRISTINA Chirichella. Capitana insostituibile nello scacchiere di Novara, la squadra sta giocando con tre schiacciatrici da ...

Volley - Serie A1 femminile - le migliori italiane della terza giornata. Egonu sempre protagonista. Cambi da Nazionale : terza giornata di Serie A1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA Egonu: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di ...

Volley - i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Quanta Italia al potere : Zaytsev e Juantorena lampi azzurri : Si è disputata nel week end la seconda giornata di Superlega e il dato interessante è che sono davvero tanti gli Italiani protagonisti nel massimo campionato tricolore, a partire dai veterani azzurri Juantorena e Zaytsev, fino ad arrivare ai più giovani Russo e Nelli e a qualche “cavallo di ritorno” come Randazzo e Cester. I migliori Italiani della seconda giornata DI SUPERLEGA DAVIDE SAITTA: Esperienza al potere per ...

Volley femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Battaglia ad alta quota a Novara tra Chirichella e Mingardi : seconda giornata piena di sorprese in Serie A1 femminile ma anche zeppa di belle prestazioni delle giocatrici italiane che si sono messe in luce con prove di grande spessore. Su tutte Camilla Mingardi e Cristina Chirichella che si sono date Battaglia in doppia cifra nella sfida vinta da Brescia sul campo di Novara. LE migliori italiane della seconda giornata IN Serie A1 CRISTINA Chirichella: Che partita per il centrale azzurro! Il dato che salta ...