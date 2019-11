Violenze sui bimbi sordi dell’Istituto Provolo | condannati due preti in Argentina | uno è

Cile - proiettili di gomma e Violenze sui manifestanti : in 200 rischiano di perdere la vista : In Cile continuano le proteste. In tre settimane, sono 177 i casi di manifestanti colpiti agli occhi dai proiettili di gomma e gas lacrimogeni sparati ad altezza d’uomo dai carabinieri. Mentre continuano ad emergere testimonianze di abusi e violenze, un tribunale Cileno ha accolto la denuncia contro il presidente Sebastián Piñera per presunti crimini contro l'umanità.Continua a leggere

Nel carcere di Agrigento si denunciano Violenze sui detenuti : la Procura apre un'inchiesta : Sofia Dinolfo Le testimonianze emergono da un documento redatto da una delegazione del partito Radicale che ha eseguito una visita nella struttura a fine estate Piovono polemiche sul carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Da un’ispezione condotta a fine estate da una delegazione del partito Radicale e dall’Osservatorio carceri delle camere penali emergerebbe una situazione drammatica su più fronti. Non solo problemi di carattere ...

Torino - presunte Violenze sui detenuti in carcere : arrestati sei agenti accusati di tortura : Le indagini sono partite dopo una segnalazione del garante dei detenuti del Comune di Torino, venuta a conoscenza di un...

Torino - Violenze choc sui detenuti in carcere : in manette sei agenti di polizia penitenziaria : Sei agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati e sono finiti ai domiciliari per violenze sui detenuti: accade nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dopo una segnalazione del Garante...

Violenze choc sui detenuti in carcere : in manette sei agenti di polizia penitenziaria : Sei agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati e sono finiti ai domiciliari per Violenze sui detenuti: accade nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dopo una segnalazione del Garante...