Violenza sulle donne : da Unipd due iniziative di sensibilizzazione : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - Oggi, nella Giornata internazionale dedicata a tutte le donne vittime di Violenza e femminicidio l'Università di Padova aderisce anche quest’anno alla campagna 'Posto occupato', tenendo un posto occupato come gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di Violenza

Violenza sulle donne : panchina rossa alla Camera commercio di Palermo (2) : (Adnkronos) - "Anche grazie all’attività della rete dei Comitati delle Camere di commercio, molte donne in Italia hanno scelto di avviare una propria attività, dando corpo alla propria vocazione professionale e in piena autonomia - dice Confcommercio - A Palermo e in provincia un quarto dell’imprend

Le 10 frasi e citazioni per dire basta alla Violenza sulle donne : Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Per omaggiare la donna in questo giorno sono stati adottati diversi slogan e aforismi, ecco alcune citazioni celebri tratte da poesie, opere teatrali, romanzi e articoli: da Shakespeare a Oriana Fallaci, parole contro le pietre.Continua a leggere

Violenza sulle donne - in Italia ce n’è tanta ed è spesso sottostimata : Oggi 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne. Una data importante, che accende i riflettori su quella che è una vera e propria emergenza, globale ma anche nazionale. In Italia ci sono stati 95 omicidi di donne dall’inizio dell’anno; 80 sono stati commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all’interno di una relazione di coppia. Dal 2000, 3.230 donne sono state assassinate in Italia, ...

Mattarella : Violenza sulle donne resta emergenza pubblica : Mattarella: 20 anni fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituiva la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Violenza sulle donne - la storia di Alfredo : “Mio padre ha sparato a mia madre in chiesa” : Il 21 febbraio 2003, Gianluca Matera, fornaio di 25 anni, uccide con un colpo di pistola l'ex moglie e madre del loro figlioletto, Giovanna Traiano. Il delitto si consuma nella Chiesa della Beata Vergine di Foggia, dove Giovanna era andata a pregare con il suo gruppo parrocchiale. Alfredo, il figlioletto, aveva solo 4 anni. Ogg, in occasione della giornata contro la Violenza sulle donne, racconta la sua storia a Fanpage.it.Continua a leggere

Sergio Mattarella : "La Violenza sulle donne è un'emergenza pubblica" : “La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché consumati spesso all’interno delle famiglie o perpetrati da persone conosciute. Inoltre, sminuire il valore di una donna e non riconoscerne i meriti nella vita pubblica e ...

I femminicidi aumentano - ma l’Italia chiude i centri antiViolenza sulle donne : In Italia una donna viene uccisa ogni 72 ore, ma i centri anti-violenza sono molti meno di quanti dovrebbero essere, e continuano a diminuire. Colpa di fondi insufficienti, e che anche quando ci sono, non vengono erogati. Quello di Lucha Y Siesta non è che il caso più emblematico di una vergogna italiana.Continua a leggere

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne a Pozzallo : A Pozzallo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre un corteo che coinvolge tutte le scuole

Violenza sulle donne - a Roma le manifestanti ‘si sono tenute strette’. Perché nessuna sia più un bersaglio : Ieri a Roma il cielo era scuro di nuvole e senza benevolenza, soffiava vento ma nemmeno una goccia d’acqua è caduta sulle centomila donne che si sono trovate per dire basta alla Violenza machista e alle discriminazioni quotidiane. Si parla poco di sfruttamento del lavoro di cura, precariato, disoccupazione che colpiscono in misura maggiore le donne e le mantengono in una condizione di povertà che le rende vulnerabili. Il ...

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne : le iniziative a Torino : Il 25 novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un’iniziativa volta a sensibilizzare ogni essere umano sulle

Amici - scandalo-Skioffi : "Zitta brutta cagna" - esalta la Violenza sulle donne ma entra nel programma : Clamoroso ad Amici 19, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Finale a sorpresa per il caso che ha appassionato i fan negli ultimi giorni: Skioffi, infatti, viene ammesso nella scuola. Il rapper era finito nel mirino perché, dopo la prima puntata, era emerso il suo passato, fatto d

Violenza sulle donne - corteo a Roma di ‘Non una di meno’ : “Numeri impressionanti - è una guerra”. Minuto di silenzio per Daniela Carrasco : “Contro la Violenza siamo rivolta”. corteo a Roma del movimento femminista ‘Non una di meno‘ con i rappresentanti dei centri antiViolenza, delle case delle donne, dei consultori. Numerose, gli organizzatori parlano di 100mila persone, le manifestanti provenienti da ogni parte d’Italia. “I dati Eurispes ci parlano di numeri ancora impressionanti – dice Tatiana Montella di Non Una di Meno – che ...

Violenza sulle donne - il ministro Gualtieri (Pd) : “Sbloccati 12 milioni per gli orfani dei femminicidi” : Dopo mesi di attesa e numerosi rinvii, il ministro dell’Economia Pd Roberto Gualtieri ha annunciato lo sblocco dei fondi per gli orfani di femmincidio: “E’ pronto il decreto ministeriale per attivare il fondo”, ha annunciato su Twitter nel giorno del corteo contro la Violenza sulle donne organizzato da Non una di meno a Roma. “I soldi non restituiscono l’affetto mancato”, ha scritto ancora, “ma con 12 milioni ...