Violenza sulle donne | la scuola di Udine in cui si insegna l’educazione di genere | “Così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Chiai ragazzi a dare un nome alle emozioni, a parlare di cosa provano? All’Istituto tecnico Zanondisi impara a, come la matematica e la geografia. RispettAMI!, progetto per educare ai sentimenti e prevenire ladi, è nato tre anni fa per rispondere, come comunità e come istituzione formativa, a una tragedia: la morte di un’ex studentessa, Nadia Orlando, uccisa dal suo ex fidanzato nel 2017. “Al primo collegio docenti ci siamo detti: nessuno deve uscire da questasenza sapere cosa siadi”, spiega la professoressa Alessandra Jelen, che ha ideato il progetto insieme ad altri duenti, Gianpaolo Lucca e Grazia Romeo. “L’obiettivo è guidarli attraverso la giungla delle emozioni indistinte per farne uscire degli adulti più consapevoli“. Il progetto RispettAMI!, arrivato quest’anno ...

