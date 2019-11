Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' (3) : (Adnkronos) - Un ruolo positivo, secondo il sindacato, potrebbero giocarlo "il reddito di libertà, recentemente istituito dalla Regione, e il sistema delle borse lavoro. Ma entrambi dispongono di dotazioni finanziarie assai esigue: appena 200 mila euro per il reddito di libertà". "Combattere davvero

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una politica "multitasking". E' questo, secondo il segretario generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, quello che serve per combattere la Violenza sulle donne. Tanto più in Sicilia dove, "solo tra marzo e giugno, sette donne sono state ammazzate" e su "52 stru

La prima Violenza sulle donne è quella islamica : Corrado Ocone ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/la-prima-violenza-sulle-donne-e-quella-islamica/La prima violenza sulle donneè quella commessa dall'islam

Crema - 28enne schiaffeggiata in piazza mentre osserva l’opera contro la Violenza sulle donne : Stava osservando le scarpette rosse, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando uno sconosciuto l’ha schiaffeggiata. E’ accaduto questa mattina in piazza Duomo a Crema, secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia. La donna, Giada Biaggi, 28enne, docente della scuola cittadina “Munari” e giornalista, prima di rientrare a Milano dove risiede avrebbe deciso di passare nella piazza principale della città ...

Violenza su donne - report choc : per il 23 - 9% causa è modo di vestire : Che le donne siano responsabili delle violenze sessuali subite è un pregiudizio che ancora permane in una buona parte della popolazione italiana. In occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, l'Istat ha pubblicato un report sui ruoli di genere: il 39,3% ritiene che una persona è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole, mentre il 23,9%, poco più di 1 su 5, pensa che le donne possano provocare le ...

Violenza su donne : Verona - 400 donne ogni anno si rivolgono al Centro Petra (2) : (Adnkronos) - Da quando il Centro Petra è stato aperto, nel 2004, le richieste d’aiuto giunte sono state 4198 e le vittime incontrate 1.889. Grazie alla convenzione con la Casa della Giovane e alla creazione di un’abitazione protetta, in questi anni, si è dato rifugio a 223 donne con 205 figli. Ma a

Violenza su donne : Verona - 400 donne ogni anno si rivolgono al Centro Petra : Verona, 25 nov. (Adnkronos) - A dieci anni dalla prima pubblicazione di “Un Codice Rosa” l’opuscolo, voluto dall’Assessorato alle Pari opportunità e dalla Consulta delle Associazioni femminili di Verona, si conferma uno strumento fondamentale per aiutare le donne vittime di Violenza. Questo pomerigg

Violenza su donne : manifestazione sindacati a Palermo - 15 sagome a Palazzo delle Aquile (2) : (Adnkronos) - "Il sindacato ha voluto rilanciare l’impegno contro la Violenza sulle donne - affermano il segretario della Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore della Uil Palermo Gianni Borrelli - Non dobbiamo abbassare mai l’attenzione

Una panchina rossa a Montecitorio contro la Violenza sulle donne : Una panchina dipinta di rosso nel cortile d'onore di Palazzo Montecitorio è uno degli eventi che la Camera dei deputati ha organizzato per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. L'iniziativa fa parte del progetto "panchine rosse" degli Stati generali delle donne, vincitore del bando indetto nel 2017 dal Ministero delle Pari opportunità e consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie delle ...

Violenza SULLE DONNE FRASI/ Le frasi di 3 grandi donne del passato in questa Giornata : Giornata contro la VIOLENZA SULLE donne, iniziative in tutta Italia per sensibilizzare su questo grave problema. Mattarella: 'E' emergenza pubblica'.

Barbara D'Urso : 'chi ti picchia non ti ama'/ No alla Violenza sulle donne sui social : Barbara D'Urso dice no alla violenza sulle donne e sui social, con un video, lancia il messaggio: 'chi ti picchia non ti ama'.

Violenza sulle donne - Istat : “Una persona su 4 pensa sia provocata dal modo di vestire” : Più di una persona ogni quattro pensa che le donne possano provocare Violenza sessuale con il loro modo di vestire. Addirittura il 39,3% della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Il 15,1%, invece, è dell’opinione che una donna che subisce Violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte responsabile. Sono i dati contenuti un report ...