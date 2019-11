Vieni da me | Nunzia De Girolamo choc | “Ho avuto minacce di morte”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 25 novembre 2019)Defa una confessione spiazzante ada me: “Non l’ho mai palesato!”Deè stata ospite oggi ada me nella rubrica “Domande al buio”. Intervistata da Caterina Balivo, l’ex parlamentare ha parlato della sua carriera in politica e in tv, di Ballando con le stelle, dei suoi nuovi progetti e della sua famiglia., però, ha raccontato nel programma del pomeriggio di Rai1 un fattoche l’ha vista protagonista quando era ancora in politica. Ecco cos’ha detto: “Hodiverse volte paura. A parte quando da ragazza tentarono di farmi uscire fuori di strada, quando ero in politica hodi morte. Non l’ho mai palesato.” L’ex parlamentare e opinionista ha dichiarato di essersi trovata in un angolo con persone poco raccomandabili.Deda me ...

BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Nunzia De Girolamo: “Politica? Diciamo che… me l’hanno fatta lasciare” -