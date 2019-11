Vieni da me | De Girolamo alla Balivo | ' Ho avuto paura di un mio ex ossessionato'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Oggi, lunedì 25 novembre, è andata in onda una nuova puntata dida me, format pomeridiano condotto da Caterina. L'ospite della puntata di oggi è stata Nunzia Deche ha raccontato del suo addiopolitica, la sua avventura a Bndo con le stelle, ma anche di un amore travagliato di cui si pente. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'ex deputata di Forza Italia ha voluto svelare ogni dettaglio della sua relazione malata per aiutare tutte le vittime di uomini sbagliati a non accettare alcun tipo di abuso e di trovare il coraggio di denunciare....

