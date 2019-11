Video | testo e traduzione di Living Proof di Camila Cabello | la celebrazione dell’amore

Vittorio Grigolo sulle molestie : "Tutto un malintesto - lo dimostra un Video" : Ospite di Verissimo, il tenore rompe il silenzio sulla delicata vicenda di cui è stato protagonista tempo fa alla Royal...

X Factor 2019 Gli Inediti : Eugenio Campagna canta Cornflakes (Testo e Video) : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta Cornflakes il suo inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : Davide Rossi canta Glum (Testo e Video) : X Factor 2019: Davide Rossi canta "Glum" il suo inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : Sofia Tornambene canta A Domani per Sempre (Testo e Video) : X Factor 2019: Sofia canta "A Domani per Sempre" il suo inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : Nicola Cavallaro canta Like I Could (Testo e Video) : X Factor 2019: Nicola canta "Like I Could" il suo inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : la Sierra canta Enfasi (Testo e Video) : X Factor 2019: la Sierra canta "Enfasi" il loro inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : Giordana Petralia canta Chasing Paper (Testo e Video) : X Factor 2019: Giordana Petralia canta Chasing Paper il suo inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : i Booda cantano Elefante (Testo e Video) : X Factor 2019: I Booda cantano "Elefante" il loro inedito.

Francesca Michielin Cheyenne feat. Charlie Charles (testo e Video) : Francesca Michielin Cheyenne feat. Charlie Charles testo e video del brano che anticipa il nuovo progetto discografico della cantautrice veneta La cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin torna con un nuovo singolo, dal titolo Cheyenne, prodotto dal noto producer della scena trap italiana Charlie Charles. Il brano è in rotazione radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre, e ha anticipato il prossimo ...

Tatler Magazine dei The Struts da oggi in radio per celebrare 310 anni della rivista (Video - testo e traduzione) : Tatler Magazine dei The Struts è da oggi in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della band di Luke Spiller prende il nome dalla popolare rivista fondata da Richard Steele nel 1709, che dal 1901 ha cambiato linea editoriale passando dalla politica alla cronaca rosa, il gossip e tutto il materiale che mettesse in risalto il glamour della upper class. Il loro brano è stato ufficialmente approvato dalla redazione come colonna sonora ...

Ludens è il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon per il Videogioco Death Stranding (Video - testo e traduzione) : A meno di un anno dall'uscita di Amo arriva il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon, registrato in esclusiva per la colonna sonora del videogioco Death Stranding. Per l'occasione la band di Oli Sykes è stata intervistata da NME e ha raccontato la natura del nuovo materiale della band che vede una nuova e ulteriore evoluzione nello stile. Siamo ben lontani dalle esplosioni scream-o di Shadow Moses e i brani contenuti in Amo erano già una ...

Al Buio è il nuovo singolo de I Desideri - un inno al romanticismo (testo e Video) : Quanti mondi si scatenano quando si spegne la luce? Lo scopriamo con il nuovo singolo de I Desideri, la rivelazione partenopea che in questo nuovo singolo sparano dritti al cuore con parole schiette e piene di sentimento. Al Buio è un manifesto del romanticismo contemporaneo, una missiva in musica all'indirizzo della propria metà intorno alla quale cingono un abbraccio sigillato in un lucchetto, con il loro inconfondibile lessico nel quale ...

L’universo freak e disturbante di Knebel - il nuovo singolo dei Lindemann (Video - testo e traduzione) : Le prime note di Knebel rievocano atmosfere bucoliche: una chitarra dignitosamente country apre il nuovo singolo dei Lindemann e per il primo minuto viviamo l'illusione di un brano soft, suggestivo come la Germania più verace e montuosa. Non dimentichiamo, però, che stiamo parlando del progetto parallelo del frontman dei Rammstein, che nel 2015 ha messo in piedi un duo industrial metal insieme allo svedese Peter Tägtgren degli Hypocrisy e ...

Normale è il nuovo singolo di Francesco Renga con Ermal Meta - un inno alla normalità (testo e Video) : Da oggi è disponibile Normale, il nuovo singolo di Francesco Renga con Ermal Meta. In radio e in digital download arriva oggi, venerdì 25 ottobre, l'inno alla normalità dei due artisti italiani. Francesco Renga è attualmente impegnato in tour con L'Altra Metà, il suo ultimo progetto discografico di inediti rilasciato in ordine di tempo; Ermal Meta è invece in pausa e al lavoro sul nuovo album. I due si sono incontrati in estate quando ...