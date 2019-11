Viadotto crollato sull' A6 | il vigilante eroe | «Sono andato incontro alle auto urlando

Viadotto crollato - il ministro Sergio Costa : «Il Parlamento riapra i cantieri - qui nessuno è al sicuro» : «Adesso però apriamo i cantieri, la messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti...

Viadotto crollato sull'A6 tra Savona e Altare. Isolata la Valbormida. Emergenza viabilità nel Savonese : Il tratto tra il bivio dell'A6 e dell'A10 è stato chiuso. Il punto esatto è tra Savona e Altare, in direzione Torino. E' il primo Viadotto che si incontra dopo aver lasciato l'A10 e il tratto investito da una frana è di competenza di Autostrada dei Fiori, di proprietà del gruppo Gavio

"Qui viene giù tutto". Lo sgomento degli automobilisti in coda sul Viadotto crollato : “Attenzione che qua viene giù tutto”. Parlano così gli automobilisti in coda davanti alla voragine che si è aperta sull’autostrada Torino-Savona, dove una frana ha inghiottito una trentina di metri di un viadotto tra Savona e Altare. “Ma ci sono auto coinvolte?”, chiede uno. “Sono andato fin là e non ho visto nessuno”, risponde un altro in un video che sta circolando sui ...

