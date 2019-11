Viadotto crollato | l' uomo che ha evitato una strage | Fermatevi | è venuto giù

Viadotto crollato sulla A6 - vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per escludere presenza di auto coinvolte : Sono proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre USAR (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco per escludere la presenza di auto rimaste coinvolte nel crollo del Viadotto sull’A6. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo L'articolo Viadotto crollato sulla A6, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per escludere presenza di auto coinvolte proviene da Il Fatto ...

Viadotto crollato - il ministro Sergio Costa : «Il Parlamento riapra i cantieri - qui nessuno è al sicuro» : «Adesso però apriamo i cantieri, la messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti...

Viadotto crollato sull'A6 - il vigilante eroe : «Sono andato incontro alle auto urlando : fermatevi» : «È franata la terra», dice l'eroe di questo pomeriggio da incubo che ha portato al crollo del tratto del Viadotto dell'autostrada A6, Torino-Savona, all'altezza Madonna...

"Qui viene giù tutto". Lo sgomento degli automobilisti in coda sul Viadotto crollato : “Attenzione che qua viene giù tutto”. Parlano così gli automobilisti in coda davanti alla voragine che si è aperta sull’autostrada Torino-Savona, dove una frana ha inghiottito una trentina di metri di un viadotto tra Savona e Altare. “Ma ci sono auto coinvolte?”, chiede uno. “Sono andato fin là e non ho visto nessuno”, risponde un altro in un video che sta circolando sui ...

Viadotto crollato sulla Torino-Savona - le immagini riprese dall’alto dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco hanno diffuso alcune riprese aeree, effettuate dall’elicottero, del Viadotto crollato sulla Torino-Savona. A causare il crollo tra l’innesto con la A10 e Altare in direzione Torin, è stata una frana. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si è portata via una trentina di metri del Viadotto L'articolo Viadotto crollato sulla Torino-Savona, le immagini riprese dall’alto dei Vigili del fuoco ...

