Viadotto crollato | l' uomo che ha evitato la strage | Ho visto tutto nero

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) "Ho ancora impresse le immagini del ponte Morandi, ho pensato il peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima. Ma un conto è vedere queste cose in tv una cosa è viverle". A parlare è Daniele Cassol, il vigilante 56enne che ha salvato molte vite sull'autostrada A6 che collega Torino a Savona dopo il crollo del. Sono state le sue urla verso le macchine e i pullman che stavano percorrendo l'autostrada a evitare una. Il 56enne di Savona stava percorrendo la Torino-Savona quando, all'improvviso, la strada si è aperta in due e ilMadonna del Monte è, travolto dalla frana. "Ero in fase di sorpasso, houna persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore - ha spiegato all'Ansa - Poi mi sono voltato e ho, ilnon c'era più. Non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo". Daniele è riuscito a fermare appena in ...

