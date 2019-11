Viadotto A6 | gli esperti | 15 mila metri cubi di fango in bilico La Torino-Savona già

"Qui viene giù tutto". Lo sgomento degli automobilisti in coda sul Viadotto crollato : “Attenzione che qua viene giù tutto”. Parlano così gli automobilisti in coda davanti alla voragine che si è aperta sull’autostrada Torino-Savona, dove una frana ha inghiottito una trentina di metri di un viadotto tra Savona e Altare. “Ma ci sono auto coinvolte?”, chiede uno. “Sono andato fin là e non ho visto nessuno”, risponde un altro in un video che sta circolando sui ...

Maltempo Liguria : frana su un terreno Aspi vicino a un Viadotto a Bogliasco : A causa delle forti piogge, la scorsa notte “è peggiorata la frana sulla strada per Sessarego, a Bogliasco, in corrispondenza dei piloni del viadotto autostradale ‘Burchi’“. Lo comunica il Comune spiegando che i tecnici di Autostrade sono gia’ intervenuti in quanto il terreno franato è di proprietà della società. Un albero ha invaso la carreggiata, impedendo il transito. “Grazie all’intervento dei Vigili ...

Tangenziale di Napoli - spunta la banda del Viadotto : boom di rapine agli automobilisti nel traffico : rapine in Tangenziale, complice il gran traffico provocato anche dai recenti lavori in corso. L?ultima, lunedì sera: ore 18.50. Nel mirino finisce un uomo, Ernesto Esposito, 47 anni,...

Genova - imprenditore romano si toglie la vita gettandosi da un Viadotto sulla A26 : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 ottobre, in provincia di Genova, precisamente in via Ronco a Mele, dove un uomo, Stefano Becchetti, noto imprenditore originario e residente a Roma, ha deciso di farla finita gettandosi da un ponte sulla A26. Per ora non si conoscono i motivi che hanno portato l'uomo, che aveva 61 anni, a compiere l'insano gesto, ma gli inquirenti ipotizzano che alla base di tutto ci possano essere problemi ...

Genova - sollevata la prima campata del nuovo Viadotto. Renzo Piano agli operai : “Lavorate sempre in sicurezza” : Questa mattina alle ore 10.10 la prima campata del nuovo viadotto, lunga 50 metri e pesante 500 tonnellate, è stata sollevata a circa 50 metri e posata sulle pile 5 e 6. È il primo tratto del nuovo ponte realizzato dalla società “PerGenova”, al quale seguirà l’innalzamento delle altre 18 che comporranno il nuovo viadotto autostradale “che sarà pronto entro fine aprile”, ribadisce il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci alla ...