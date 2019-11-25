virginiaraggi : RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZ… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-11-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE… -
Dalla Rete Google NewsCAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO - 9 colonne
CAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO 9 colonne
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI c BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA SUL TRATTO URBANO DLEL’A24,CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIOREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SULLA Roma FIUMICINO,CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LAURENTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TAR PORTONACCIO E TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA E A SEGUIRE CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD PROSEGUENDO, POI, CODE PER INCIDENTE FINO A TIBURTINA, INCIDENTE CHE CREA CODE PER CURIOSI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA STESSA TIBURTINA, POI TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PONTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ,NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA APPIA E CASILINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULL’A1 Roma NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI COLLEFERRO SI TRANSITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO INVECE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1; PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE Roma; SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA; SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA PONTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AUTOSTRADA A24; PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E PONTINA; TRAFFICO INTENSO CON CODE, ANCHE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E PONTINA; TRAFFICO INTENSO CON CODE, ANCHE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E Roma-FIUMICINO; SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CODE E TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SULL’AUTOSTRDA A1 Roma-NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI ...