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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17 | 15 Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17:15 (Di lunedì 25 novembre 2019) Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD PROSEGUENDO, POI, CODE PER INCIDENTE FINO A TIBURTINA, INCIDENTE CHE CREA CODE PER CURIOSI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA STESSA TIBURTINA, POI TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, INFINE, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE DA PISANA AD AURELIA PER DIFFICOLT’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TANGENZIALE AL GRA, MENTRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST TROVIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DEL MARE E OSTIENSE TRA IL RACCORDO ED ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA SEMPRE VERSO OSTIA, CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E ...
Fonte : romadailynews

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