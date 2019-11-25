Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 12 | 30

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Dalla Rete Google NewsCAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO - 9 colonne
CAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO 9 colonne
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1; PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE Roma; SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA; SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA PONTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AUTOSTRADA A24; PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E PONTINA; TRAFFICO INTENSO CON CODE, ANCHE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E PONTINA; TRAFFICO INTENSO CON CODE, ANCHE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E Roma-FIUMICINO; SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CODE E TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SULL’AUTOSTRDA A1 Roma-NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO CONCLUSO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E Roma TERAMO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI AL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE FLAMINIA E Roma TERAMO E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE SEMPRE VERSO IL CENTRO; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE EPR CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 24 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUONA POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO, IN DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA POI CODE INTERESSANO VIA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA DISAGI CAUSATI DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 24 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SU VIA TIBURTINA CODE DA ALBUCCIONE A SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA CASSIA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA OLGIATA E LA ...