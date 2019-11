Vela | Mondiali Nacra 17 e 49er 2019 | programma | orari e tv Il calendario e le date

Rugby - Mondiali 2019 : da Matsushima a Ntamack - le riVelazioni in Giappone : Si è conclusa la fase a gironi della Rugby World Cup 2019 che si sta disputando in Giappone. E insieme ai grandi campioni, nelle 37 partite giocate sono stati i giovani a mettersi in mostra. Alcuni giocatori che già conoscevamo, ma che sul palcoscenico iridato hanno confermato il loro valore, cui si sono aggiunti un paio di nomi nuovi, cui forse non tutti avrebbero pensato alla vigilia. Ecco, dunque, cinque nomi che hanno particolarmente colpito ...

Mondiali Atletica 2019 – Tamberi sVela : “ci ho messo l’anima - ma ho avuto un virus intestinale” : Il saltatore azzurro ha commentato l’ottavo posto ottenuto nella finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha Solo un ottavo posto per Gianmarco Tamberi nella finale iridata di salto in alto, chiusa lontana dal podio senza essere riuscito a saltare la misura di 2,33. AFP/LaPresse Una piccola delusione per l’azzurro, debilitato da un virus intestinale che ne ha condizionato la prestazione: ...

Atletica - Mondiali 2019 : sVelata la 4×100 dell’Italia. Il quartetto degli azzurri : chiude Tortu - in palio il pass olimpico : Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti, Filippo Tortu: questa è la formazione dell’Italia per la batteria della 4×100 ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Il nostro quartetto scenderà in pista a Doha (capitale del Qatar) nella serata di venerdì 4 ottobre (ore 20.05), si tratta di una squadra di assoluto spessore tecnico già vista durante le World Relays di Yokohama in primavera e che ha tutte le carte in regola per ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : Italia competitiva ma manca l’acuto da medaglia - sorprende l’esplosione immediata di Giorgia Speciale : Il Mondiale RS:X 2019 di Torbole si è concluso senza medaglie nell’overall per l’Italia, che esce così dalla rassegna iridata casalinga non completamente soddisfatta nonostante tre atleti qualificati per le Medal Race. Nel bilancio complessivo della manifestazione la selezione tricolore ha raccolto una medaglia d’argento con Giorgia Speciale nella graduatoria riservata alle atlete Under 21, un risultato sicuramente prestigioso ...

Atletica - Mondiali 2019 : sVelata la 4×400 mista dell’Italia. Lukudo guida gli azzurri - serve la finale per volare alle Olimpiadi : Oggi pomeriggio (ore 19.12) l’Italia disputerà la batteria della 4×400 mista ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, si tratta della nuova staffetta che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che abbiamo già visto a inizio stagione durante le World Relay. La nostra Nazionale si presenterà in pista a Doha (Qatar) con l’obiettivo di qualificarsi alla finale, essere tra le migliori otto permetterebbe di staccare il pass per la ...

Vela - Mondiali RS : X 2019 : Giorgia Speciale si esalta con vento leggero ed è seconda! Marta Maggetti quarta - al maschile Benedetti risale settimo : Dopo due giornate completate con successo e senza slittamenti, i Campionati del Mondo 2019 di RS:X rallentano con la Gold Fleet femminile che è costretta ad affrontare una sola regata rispetto alle tre previste a causa della mancanza di un vento abbastanza sostenuto nelle prime ore del pomeriggio sulle acque del Lago di Garda. In mattinata infatti non si sono registrati problemi dal punto di vista delle condizioni meteo con gli uomini che hanno ...