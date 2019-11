Vasco Rossi sulla politica italiana | “Il nostro Paese è preda di rabbia e paura per colpa

Vasco Rossi attacca : "Il nostro Paese preda di rabbie e paure fagocitate da irresponsabili politici" - : Francesca Galici Da 40 anni emoziona il suo pubblico di affezionati e la sua "Eh già..." è stata nominata canzone del decennio. Per l'occasione Vasco Rossi ha ripercorso l'ultimo decennio della sua vita e ha mosso una dura critica verso la politica italiana e i suoi protagonisti Per i lettori del Corriere della Sera e per i tantissimi appassionati di musica, la canzone più bella del decennio è di Vasco Rossi. “Eh già...”, capolavoro ...

Beatrice Antolini : «I miei due anni Non Stop con Vasco Rossi» : Il 25, 26 e 27 novembre arriva nei cinema, come evento, il music film Vasco NonStop Live. Il documentario che racconta i primi due tour NonStop Live di Vasco, sul palco e dietro le quinte. Il primo, nell’estate del 2018: 9 concerti (Torino, Padova, Roma, Bari e Messina) e il secondo, con i sei 6 sold out di San Siro, più la tappa a Cagliari. Per un totale di oltre 900mila spettatori. LEGGI ANCHEVasco Rossi: Il rock, la nostra fuga dalla ...

Doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma : dopo il sold out lampo - biglietti in prevendita per la nuova data : Saranno due i concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma. Il rocker di Zocca si esibirà il 19 giugno nella capitale ma anche il 20 giugno, l'annuncio è di oggi. I suoi fan hanno letteralmente polverizzato i biglietti per la prima data al Circo Massimo e a grande richiesta se n'è aggiunta un'altra. Vasco Non Stop Live Festival - la tournée che porterà il Blasco dal vivo nel 2020 sui plachi dei principali Festival italiani - registra ...

Novità musicali di Vasco Rossi - al via i prossimi progetti prima del tour nei festival : A una manciata di ore dalla prevendita libera, sono annunciate alcune Novità musicali di Vasco Rossi. Il Blasco è volato a Los Angeles per dedicarsi a nuova musica, della quale si sa ancora molto poco. Vasco si trova presso i Speakeasy Studios, per concepire nuova musica che ancora attende di essere definita. Potrebbe essere un nuovo singolo, che sarà un naturale erede di Se Ti Potessi Dire. Esclusa l'ipotesi di un nuovo album, dal ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi nel 2020 da Firenze a Imola : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi nel 2020. Il rocker di Zocca ha appena annunciato le date del tour che terrà nei festival estivi, con prevendite molto particolari che partiranno nei pRossimi giorni. Si parte con la data del 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, per continuare con quella del 15 giugno che terrà a Milano presso il MIND, con la quale si chiuderanno gli iDays. Il 19 giugno è ...

4 concerti di Vasco Rossi a giugno 2020 - da Firenze a Milano - Roma ed Imola : biglietti in prevendita : Saranno 4 i concerti di Vasco Rossi in programma per il 2020, tutti e 4 si terranno nel mese di giugno. Le città erano già note ma non erano stati comunicati dettagli a proposito delle date precise né dei biglietti in prevendita. Attraverso un'anteprima abusiva è lo stesso Vasco Rossi a svelare tutto ai fan, via social network. Per il 2020 ha in serbo per i suoi seguaci 4 opportunità live. La prima è quella di Firenze Rocks del 10 ...

Tre giorni di Vasco Rossi al cinema con Non Stop Live 18+19 (trailer) : Sono tre i giorni di Vasco Rossi al cinema, quelli nei quali sarà proiettato il film che raccoglie le emozioni dei concerti a San Siro che il rocker di Zocca ha tenuto nel mese di giugno e con il quale ha ottenuto un nuovo record in termini di vendite, oltre al meglio dei Live del 2018 in giro per l'Italia. Non Stop Live 18+19 sarà proiettato nei cinema il 25, 26 e 27 novembre. Il film proporrà tutti i passaggi fondamentali che conducono al ...

Vasco Rossi truccato nel video di Se Ti Potessi Dire - Pepsy Romanoff spiega il significato : Vasco Rossi truccato nel video di Se Ti Potessi Dire. Questo è il particolare che ha attirato molti dei fan desiderosi di provare il brivido del ritorno del loro idolo, che ha assaltato le radio a cominciare dal 25 ottobre scorso. Nella clip, girata da Pepsy Romanoff, il Kom compare con gli occhi truccati ma solo alla fine del video e non mentre canta. Si tratta di una scelta voluta e messa in pratica solamente quando Vasco Rossi si guarda ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si lancia e imita Vasco Rossi : sconcerto in Rai - Emma reagisce così : Durante l'intervista ad Emma Marrone a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha imitato Vasco Rossi. Il siparietto andato in onda su Rai 2 era esilarante. Emma ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di V

Esce Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi - l’ultima canzone del Kom. O no? (video e testo) : Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è finalmente arrivata. Dopo settimane di indiscrezioni, di annunci e di spoiler, l'ultimo brano del Kom è disponibile online e per le radio, accompagnato dal video ufficiale girato da Pepsy Romanoff. Il brano, che in alcuni tratti ricorda Basta Poco, restituisce l'emozione di sentire la voce di Vasco in qualcosa di nuovo com'era accaduto con La Verità appena un anno fa, anche se questa volta ritorna con un ...

«Se ti potessi dire» - Vasco Rossi. La canzone - il testo - il video : Preparativi e passi silenziosi in uno studio di registrazione, poi la nuova canzone di Vasco, Se ti potessi dire, si annuncia alla maniera di Vasco, schitarrata e... Nainananananana Nanana. Il primo verso non è di quelli confortanti, ma il capitano comincia spesso da un pensiero negativo per poi proporti un inno alla vita alla sua maniera ed è proprio questo il caso. Dopo le parole sagge di La verità, Se ti potessi dire va dritta al punto su un ...

Vasco Rossi tour 2020 : live (anche) al Circo Massimo : Vasco Rossi never stop. Dopo le nove date estive del suo VascoNonStop live 2019, il rocker di Zocca ha già annunciato i pRossimi impegni dal vivo. Nel 2020, infatti, Vasco salirà sul palco del Firenze Rocks e dell’Autodromo di Imola, prime tappe confermate di una serie di concerti che lo vedranno esibirsi ai festival italiani. Stando ad alcune indiscrezioni de Il Messaggero, poi, il nuovo tour di Vasco potrebbe arrivare anche al Circo ...

Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un film e un doppio album in uscita a dicembre : Dopo i sei concerti a San Siro, si parla di Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un festival rock che toccherà anche la capitale. L'indiscrezione, che era già trapelata, torna a farsi sentire in maniera prepotente dopo le conferme di Firenze Rocks e di Imola, con l'atteso ritorno all'Autodromo Ferrari a 14 anni dal suo ultimo spettacolo. Tante e variegate sono le indiscrezioni che si rincorrono in queste settimane in merito al nuovo tour ...

'Se ti potessi dire' - la nuova canzone di Vasco Rossi : In uscita il 25 ottobre e a dicembre fuori il doppio album/dvd dei concerti a San Siro di questa estate