Vanessa Incontrada | il trionfo di una donna normale Pronta per Sanremo

“Non è semplice”. Vanessa Incontrada scoppia a piangere a Domenica In. Il motivo ha commosso tutti : Quella di Domenica 24 novembre 2019 è stata una puntata di Domenica In piena di momenti di profonda emozione. Mara Venier ha ospitato, tra gli altri, Margherita, la mamma di Nadia Toffa e il racconto a un certo punto si è fatto talmente commovente, che la Venier si è alzata e ha interrotto per un attimo la conduzione. Altro momento degno di nota del programma Domenicale è stato quello dell’intervista a Vanessa Incontrada, ospite della Venier ...

Vanessa Incontrada in lacrime da Mara Venier : “Ho perdonato mia madre” : Momenti di profonda emozione per Vanessa Incontrada nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Ospite in studio con Gigi D’Alessio per presentare 20 anni che siamo italiani, il varietà che vedrà la coppia protagonista dal 29 novembre in tre prime serate su Rai1, l’attrice e conduttrice italo-spagnola si commuove fino alle lacrime per una video-lettera che sua madre ha inviato alla padrona di casa Mara Venier.Nata a Barcellona da papà italiano ...

Vanessa Incontrada si commuove a Domenica In : 'Il rapporto madre e figlia non è semplice' : Nella puntata del 24 novembre di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio per presentare il loro nuovo programma "20 anni che siamo italiani" che partirà venerdì 29 novembre su Rai 1. Il cantante napoletano e la conduttrice italo-spagnola hanno parlato della loro nuova avventura in televisione della loro famiglia e dei loro affetti, commovendosi e facendo commuovere Mara e il pubblico. Inoltre, Vanessa ...

Domenica In - anche Vanessa Incontrada in lacrime. Gigi D’Alessio : “Sembra di essere a ‘C’è posta per te'” : Momenti di grande commozione a Domenica In. Ospiti in studio c’erano Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che non sono riusciti a trattenere la commozione parlando dei loro genitori. Prima è stata l’attrice italo-spagnola, che ha raccontato: “Vivo in Italia da tantissimo tempo, ma sono comunque una latina. Sono spagnola e, anche se non mi manca troppo Barcellona, ho tanta nostalgia della mia casa e della mia famiglia. Sono ...

Domenica In - le lacrime di Mara Venier : con Vanessa Incontrada e la mamma di Nadia Toffa : Mara Venier si commuove fino alle lacrime e Vanessa Incontrada le corre in soccorso. È successo oggi a ‘Domenica In’, dove Mara ha ospitato Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per il lancio del loro nuovo show ’20 anni che siamo italiani’, in onda da venerdì 29 novembre su Rai1. Ed è stato proprio il cantautore e conduttore napoletano, parlando della canzone scritta per la madre scomparsa (”La prima ...

“Noi!”. Vanessa Incontrada - la dedica speciale arriva nel giorno del suo compleanno : Qualche chilo in più e i nei social è già polemica. Vanessa Incontrada festeggia il suo compleanno in famiglia e lancia un appello molto forte, ma decide di farlo mettendo in campo il suo sorriso e la sua disinvoltura. “Ciao mammy, buon compleanno”, queste le parole della letterina del figlio Isal, a cui l’attrice e conduttrice risponde pubblicamente: “Con voi ho tutto”. Se ci riflette bene, l’affermazione è chiara eppure rivela un ...

Vanessa Incontrada e il compleanno in famiglia : “Con voi ho tutto” : Vanessa Incontrada ha festeggiato il compleanno con la sua famiglia e ha pubblicato una letterina scritta da suo figlio Isal che ha commosso il pubblico di Instagram. “Ciao mammy, buon compleanno”. Inizia così la struggente letterina del piccolo Isal. Una lettera che Vanessa Incontrada ha deciso di condividere e mostrare a tutti, così da estendere e amplificare questo distillato purissimo di emozione. Miele e amore nella vita ...

