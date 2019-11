Usa | Bloomberg si candida alle primarie dei democratici

Usa - l'annuncio di Bloomberg : «Mi candido per battere Trump. E lo farò gratis» : La decisione è presa. Ufficiale. Annunciata. Bloomberg è candidato per la Casa Bianca, rivale di Trump. «Correrò per la presidenza per sconfiggere Donald e ricostruire...

Usa 2020. Bloomberg corre per la Casa Bianca : “Trump è minaccia esistenziale per il Paese” : “correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l’America“. Così il miliardario Michael Bloomberg, 77 anni, annuncia ufficialmente la sua candidatura per la corsa alla Casa Bianca alle prossime elezioni di novembre 2020 sul sito della propria campagna elettorale. Già lo scorso 21 novembre l’ex sindaco di New York aveva depositato alla commissione elettorale americana i documenti necessari per correre alle ...

