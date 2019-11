Una Vita | l’interprete di Antoñito ha chiesto in sposa la sua fidanzata sul set della soap

Una Vita - l'attore Álvaro Quintana chiede a Blanca di sposarlo sul set : Dietro le quinte della soap opera spagnola Una Vita è accaduto un colpo di scena davvero inaspettato. l'attore Álvaro Quintana, che interpreta il ruolo di Antoñito, ha deciso di chiedere alla sua fidanzata Blanca di diventare sua moglie. Tutti gli attori erano presenti e la location è stata proprio il set di Acacias 38. Si è trattato di un momento davvero molto emozionante che ha coinvolto tutti. Questo sembra essere un periodo davvero felice ...

Vitalizi : M5S - 'tagli Ars? Una pagliacciata - ddl lontano da altre Regioni' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Il ddl sulla rimodulazione dei Vitalizi, uscito dalla competente commissione dell’Ars, è a dir poco ridicolo, molto meno rigido di quello adottato in tutte le regioni e lontanissimo da quanto stabilito prima in sede di conferenza Stato-Regioni e poi dalla conferenza d

La mappatura di Titano - il corpo più simile alla Terra nel sistema solare : la lUna di Saturno è uno dei posti migliori su cui cercare la vita : Titano, luna di Saturno, ha laghi e fiumi di idrocarburi liquidi, temperature intorno a -180°C e una spessa foschia che lo nasconde nel mistero. Ma ciò che rende Titano ancora più insolito è che somiglia alla Terra più di tutti i pianeti e di tutte le lune del nostro sistema solare. Questo perché, come solo sulla Terra, ha liquidi che scorrono sulla sua superficie, un clima che presenta pioggia e vento che formano dune, fiumi, laghi, delta e ...

Una Vita - spoiler Spagna : Felipe diventa padre - Ursula vuole allearsi con Santiago : Nuovo spazio con le notizie su Una Vita, la soap opera che ha superato i 1000 episodi con ottimo successo di ascolti. Gli spoiler delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre in Spagna, rivelano che Ursula Dicenta sarà sempre più decisa a liberarsi di Genoveva Salmeron. Per fare ciò, la donna chiederà l'aiuto di Santiago. Dall'altro canto, la vedova di Samuel scoprirà di attendere un bambino da Felipe Alvarez Hermoso. Una Vita, puntate spagnole: ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019 : anticipazioni puntata 885 di Una VITA di martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2019: Telmo viene picchiato da Samuel. Il sacerdote preferisce non reagire ma al tempo stesso non si lascia intimidire più di tanto… Il marito di Carmen pretende da lei dei soldi e la minaccia. La donna nasconde al figlio Raul la situazione… Susana e Rosina si nascondono ancora da Venancio… Alicia fa capire a Telmo che si è alleata con Samuel al fine di ...

Una Vita - trame iberiche : Felipe non prende bene la gravidanza di Genoveva : Le trame della popolare soap opera spagnola Una Vita continuano ad essere movimentate. Le anticipazioni degli appuntamenti iberici in programma questa settimana appena cominciata, svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non sarà più sicuro di voler iniziare una nuova Vita al fianco di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L’avvocato già turbato per il fatto che la sua amata gli abbia chiesto di voler fare dei figli con lui, non esulterà di ...

Una Vita Trame dal 25 novembre all'1 dicembre 2019 : la proposta indecente di Alicia a Telmo : Le anticipazioni della soap per l'ultima settimana di novembre, rivelano che Telmo si troverà a fare i conti con una scabrosa richiesta di Alicia: sesso in cambio della verità!

Ecco il luogo più inospitale del mondo : qui non c’è alcUna traccia di vita : (foto: Puri López-García) Una specie di inferno in Terra dove non esiste alcuna forma di vita. Nemmeno i tardigradi – che pure possono sopravvivere nello Spazio – ce l’hanno fatta a colonizzarlo. È il cratere vulcanico di Dallol, nel Nord-Est dell’Etiopia, dove si trovano stagni d’acqua bollente, super salina e ipercacida. Ne sono convinti i ricercatori di una collaborazione franco-spagnola, che hanno pubblicato le loro ...

Una Vita - Alvaro Quintana (Antonito) si sposa : l’attore fa la proposta sul set : Una Vita, Alvaro Quintana fa un’emozionante proposta di matrimonio sul set di Acacias: l’interprete di Antonito si sposa Alvaro Quintana, interprete di Antonito Palacios in una Vita, fa la sua proposta di matrimonio proprio sul set di Acacias! Un momento speciale per Blanca, la futura sposa dell’attore che fa parte del team tecnico della nota […] L'articolo Una Vita, Alvaro Quintana (Antonito) si sposa: l’attore fa ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Felipe aspetta un bambino da Genoveva ma ama Marcia : Felipe ha sperato a lungo di diventare padre, rendendosi testimone di due aborti di Celia, l'ultimo dei quali è stato l'inizio del triste epilogo della donna. Questo desiderio, che in passato lo aveva spinto ad adottare Tano, potrebbe finalmente essere realizzato nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse in Spagna dal 25 al 29 novembre. In tale periodo, infatti, Genoveva riuscirà a raggiungere il suo scopo e informerà Felipe di essere in ...

Una Vita : TELMO picchiato - ecco da chi. Anticipazioni fino al 29 novembre : Il brutto quarto d’ora che vivrà Padre TELMO sarà al centro della scena nelle puntate di questa settimana di Una vita. Riepiloghiamo le Anticipazioni su quel che accadrà fino a venerdì 29 novembre 2019: Alicia rassicura Samuel: sarà al suo fianco per danneggiare padre TELMO. Samuel allestisce un laboratorio di restauro in casa propria per guadagnarsi la gratitudine di Lucia. Samuel colpisce padre TELMO, che non reagisce ma non si lascia ...

Viadotto crollato - l'uomo che ha evitato Una strage : "Fermatevi - è venuto giù tutto" : Daniele Cassol stava viaggiando sulla A6 quando la frana ha travolto la strada. E' sceso dall'auto e ha bloccato le altre...

50 videogiochi da provare almeno Una volta nella vita : Sin dal loro debutto i videogiochi hanno aperto l’accesso a mondi paralleli per evadere dalla quotidianità combattendo la noia e – spesso – disintegrando la produttività. Dagli sparatutto ai picchiaduro, dai punta e clicca ai titoli piattaforma, dalle proposte che stimolano logica e ragionamento a quelle che garantiscono un pieno cazzeggio, la scelta è immensa e innumerabile. È difficilissimo scegliere soltanto 50 videogiochi ...

Asti - si apre Una voragine in autostrada per il maltempo : auto la evita per un soffio FOTO : Una voragine di una decina di metri si è aperta questa sera sull'autostrada A21 Torino - Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad...