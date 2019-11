Una panchina rossa a Montecitorio contro la violenza sulle donne

Violenza su donne : a Corleone Una panchina rossa e un centro di ascolto (2) : (Adnkronos) - "Nel 2019 ci sono stati 95 episodi di femminicidio – afferma l’avvocato Badami - Nelle nostre zone oltre 30 donne sono state allontanate da casa per evitare di diventare anch’esse vittime. Lavoriamo al progetto da tantissimi mesi. Ci auguriamo che la donna trovi in questo sportello un

Violenza su donne : a Corleone Una panchina rossa e un centro di ascolto : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una panchina rossa e un centro d’ascolto per le donne. E' così che anche Corleone dice 'no' alla Violenza sulle donne. Questa mattina, in piazza Garibaldi, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta ai comportamenti violenti subiti ogni giorno dalle don

Juve - la panchina è la fortUna di Sarri : può scegliere tra Higuain - Dybala e Douglas Costa : La Juventus, secondo ha una rosa tanto profonda che spesso i panchinari di lusso si rivelano più performanti e decisivi dei "titolarissimi" in campo. Su questo aspetto si è soffermata anche "La Gazzetta dello Sport". Di questa situazione ha dovuto prendere coscienza a sue spese Antonio Conte, durante lo scontro diretto con l'Inter a San Siro. In quella occasione la Juventus ha vinto grazie al gol del subentrante Gonzalo Higuain e il tecnico ...

Calabria : donna dorme su Una panchina per non perdere il lavoro - ma l'azienda smentisce : Ha fatto molto discutere, nei giorni scorsi, la storia di una Grazia Tripargoletti, sessantunenne di Rende (Calabria) che, non avendo mezzi di trasporto propri, è costretta a prendere l'ultimo autobus di mezzanotte per arrivare al lavoro puntuale alle 5:30 del mattino (prima di quest'ora, infatti, non passano altri bus). La vicenda ha destato curiosità e sdegno di molti che hanno 'accusato' l'azienda di poca umanità anche perché, come racconta ...

A 61 anni dorme su Una panchina per andare a lavoro : Grazia guadagna 300 euro al mese : Si chiama Grazia, ha 61 anni e ogni notte dorme su una panchina per riuscire ad arrivare in tempo a lavoro alle 5 del mattino per uno stipendio di 310 euro al mese. Accade a Rende, in provincia di Cosenza. A riportare la notizia è il sito d’informazione locale Quicosenza.it.Grazia abita a Rende ma è costretta ad uscire di casa a mezzanotte, ogni giorno, per poter lavorare, per poter sopravvivere. Il caso è stato ...

La storia di Grazia - dorme tutte le notti su Una panchina per 300 euro al mese : Si chiama Grazia, il cognome non è stato divulgato, ha 61 anni e abita a Rende (Cosenza) . È lei la donna che ogni notte dorme su una panchina costretta ad uscire di casa a mezzanotte, altrimenti non riuscirebbe ad arrivare in tempo a lavoro alle 5.00 del mattino. A denunciare il caso è il sindacato Ugl di Cosenza, come riporta Quicosenza.it. “La storia di Grazia sembra incredibile – dice Giuseppe Brogni, segretario provinciale dell’Ugl di ...

Dorme tutte le notti su Una panchina per poter lavorare - Grazia guadagna 300 euro al mese : Grazia ha 61 anni e ogni notte è costretta ad uscire di casa a mezzanotte, prende l'ultimo mezzo che collega Rende a Cosenza per raggiungere la motorizzazione dove lavora per una ditta di pulizie dalle 5 alle 7 del mattino. “C’è stata anche della gentaglia che mi ha molestato, di notte. Io non dormo mai, ho paura" racconta.Continua a leggere

La triste storia di Grazia : Dormo su Una panchina per poter lavorare : La storia di Grazia ha dell’incredibile. Lei è una donna di 61 anni che vive a Rende, vicino Cosenza, e come è stato riportato dall’agenzia Agi, è costretta a dormire su una panchina per poter arrivare in orario a lavoro. "Passo tutta la notte su una panchina, in una piazzetta di Via Popilia. È l'unico modo che ho per andare a lavorare, alle 5 del mattino – afferma Grazia -. Ogni notte sono costretta ad uscire di casa a mezzanotte per poter ...

Francesca Pascale apre Instagram - il primo post è un selfie su Una panchina arcobaleno : “È il mese delle famiglie - di tutte le famiglie” : Il primo passo è quello che conta e che fa più rumore, specie se social. Quello di Francesca Pascale ancora di più. Un selfie seduta su una panchina color arcobaleno, un messaggio in favore del mese delle famiglie, “Di tutte le famiglie!”, e cinque hashtag a sostegno dei diritti Lgbt. La compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nell’esordio su Instagram non ha usato giri di parole per esprimere le proprie idee. E lo ha fatto in un ...

Mihajlovic - contro la Juve non è Una partita come le altre : quando fu ad un passo dalla panchina bianconera : Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca l’8^ giornata del massimo torneo italiano, turno che regala interessanti incroci per scudetto e salvezza ma anche storie che riguardano la vita dei protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco. E’ il caso di Juventus e Bologna, partita che può dare indicazioni per la classifica di entrambi, la squadra di Maurizio Sarri infatti è reduce dal successo in ...

Panchina Sampdoria - giornata chiave e di incontri : i tifosi spingono per Una soluzione… : Panchina Sampdoria – Sono ore importantissime in casa Sampdoria per la scelta del nuovo allenatore, il club blucerchiato è alla ricerca del nuovo allenatore. Il tecnico ex Roma ha pagato il difficile inizio di stagione, appena tre punti conquistati in 7 partite e ben 6 sconfitte. Oggi giornata chiave per raggiungere l’accordo per il nuovo tecnico, dopo il no di Gennaro Gattuso in pole è balzato con Claudio Ranieri, l’ex ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : Insigne in tribUna - Mertens in panchina - stupisce Ancelotti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:44 Non ci sono precedenti in Champions League tra queste due squadre, il Napoli dovrà stare attento a non sottovalutare gli avversari. 18:41 Il direttore di gara sarà il rumeno István Kovács, i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene saranno i suoi assistenti. 18:38 Il fischio d’inizio alla KRC Genk Arena di Genk (Belgio) è previsto alle 18:55. 18:35 La squadra belga ...

Sky Sport : Insigne in tribUna - giocano Milik e Lozano. Mertens in panchina : Secondo Sky Sport, Lorenzo Insigne non giocherà nemmeno stasera. Dopo la panchina col Brescia, il capitano del Napoli non dovrebbe giocare nemmeno in Champions. In panchina dovrebbe andare Mertens. Sky annuncia che giocheranno Lozano e Milik. Sarebbe una novità importante. Bisogna capire se si tratta di una scelta tecnica o c’è dell’altro. Genk-Napoli in programma alle 18.55. L'articolo Sky Sport: Insigne in tribuna, giocano Milik e ...

Milan - la panchina di Giampaolo traballa : Maldini prenota Una cena con Shevchenko : Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se ...