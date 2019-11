Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 19 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dell’ ex Ilva in apertura abbiamo aperto un negoziato deve svilupparsi che dovete darci un po’ di tranquillità lo dice il premier è Giuseppe Conti a proposito della Sailor mital abbiamo aperto un negoziato deve svilupparsi e dovete darci un po’ di tranquillità sono le parole del premier Giuseppe Conte a proposito di arcelormittal abbiamo bisogna aggiungere qualche settimana di tempo ma ci stiamo lavorando lo assicuro soprattutto la comunità Tarantina se si troveranno le condizioni in particolare il gruppo Franco indiano si impegnerà a riprendere l’attività che aveva iniziato a sospendere i legali delle parti in congiunta Potrebbero chiedere una nuova data per dar tempo nella trattativa in cui si inserisce anche il governo di arrivare ...

