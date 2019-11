Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 25 novembre Studio Giuliano Ferrigno maltempo per la protezione del territorio Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale Ora però dobbiamo spendere questi soldi accelerare con tutte le opere Ei cantieri sono le parole del premier Conte a Melfi Intanto il sindaco di Genova Marco Bucci assicura che il problema delle alluvioni verrà risolto che sono stati aperti 30 cantieri tutti in Somma urgenza 2300 interventi dei vigili del fuoco nelle48 ore rimane la lettera rossa in Emiliagna per la piena del po il presidente dellupi Michele De Pascale denuncia e la corsa del 2018 all’indomani della tragedia del Ponte Morandi inchiesta un monitoraggio sugli oltre 30.000 ponti viadotti e gallerie in gestione in poche settimane continua De Pascale consegniamo al Ministero delle Infrastrutture al mito un quadro ...

