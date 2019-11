Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 13 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli fa sempre più paura il maltempo che sta attraversando l’Italia ieri Liguria contratto viadotto lungo lo spettro lato per una strana fortunatamente senza conseguenze mentre in Piemonte una voragine si è aperta sulla A21 il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell’alessandrino oggi allerta rossa in Emiliagna arancione in Abruzzo Calabria Veneto Marche Lombardia e Puglia Gialla in Val d’Aosta Trentino Alto Adige Campania Molise Basilicata Umbria Sicilia e Sardegna erano sempre più critica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di maltempo dei giorni scorsi durante la scorsa notte del Ticino esondato nel rione del Borgo basso abbiamo almeno 130 strade chiuse una regione bloccata completaoltre 150 sfollati e altre 600 ...

