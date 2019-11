Tuscania | il maxi impianto fotovoltaico autorizzato dalla Regione Ministero e dei Beni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Noi difendiamo l’interesse pubblico generale, non i profitti privati in nome e per conto dei cittadini e dell’articolo 9 della costituzione”. Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, in un incontro presso la Prefettura di Viterbo, alla fine di settembre, è stata chiara con le aziende che sono in procinto di realizzare diversi impianti fotovoltaici nei territori di, Montalto di Castro, Tarquinia, Tessennano, Arlena e Viterbo. Oltre 2100 ettari di terreno coinvolti, tra impianti e centrali fotovoltaiche, per un totale di 24 progetti. Tra cui quello per la realizzazione di un “a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN”, propostosocietà energetica romana DCS s.r.l., in località Pian di Vico, nel Comune ...

