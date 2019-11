Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) I pm lo accusano di aver sottratto oltre 400mila euro provenienti dall’8 xmille, ma né il Ministero dell’Economia e neanche la Cei si costituiscono parte civile. Così dopo anni di indagini, la procura dihailper l’exFrancescodi 76 anni, a capo della Curia trapanese dal 1998 al maggio 2012, quando venne rimosso da Papa Ratzinger, in seguito a una visita ispettiva eseguita dal “visitatore apostolico”, monsignor Domenico Mogavero,di Mazara del Vallo. In un aula semi deserta all’ultimo piano del Palazzo di Giustizia disi è aperto il procedimento dinanzi al gup, ma nonostante la Procura avesse individuato le ipotetiche parti civili (oltre a Mef e Cei anche la Diocesi di) nessuno si è costituito come parte lesa. È questo l’ultimo sviluppo del cosiddetto ‘Curia ...

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Trapani, chiesto rinvio a giudizio per l’ex vescovo Miccichè accusato di peculato… - TutteLeNotizie : Trapani, chiesto rinvio a giudizio per l’ex vescovo Miccichè accusato di peculato… - emanuelbutti : Peculato: chiesto processo per l'ex vescovo di Trapani Micciché | Alqamah -