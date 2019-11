Trapani | atti persecutori alla ex e lesioni a pubblico ufficiale | arrestato un giovane

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Mazara del Vallo () haun ventiseienne mazarese, Sebastiano Valfrè, per, resistenza e oltraggio a, denunciandolo in stato di libertà per. La volante del Commissariato è intervenuta su s

trapani24h : Processo Mare Momstrum, atti trasferiti da Palermo a Trapani - GiornaleLORA : Nella seduta del 14 novembre 2019, il Consiglio Comunale di Trapani presieduto da Giuseppe Guaiana ha approvato 2 i… - trapani24h : Richiesta di accesso agli atti sulla pista ciclabile da parte di alcuni consiglieri M5s di Alcamo -