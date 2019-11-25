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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18 | 00 SUL RACCORDO ANULARE,  RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma ...

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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18:00 (Di lunedì 25 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE,  RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA  E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE  AL RACCORDO ANULARE, IN USCITA DA Roma   SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 TUTTO  VERSO SAN GIOVANNI E VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA, VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI  FILE PER LAVORI SULLA SALARIA  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI  CODE PER LAVORI ANCHE   SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO VERSO OSTIA  ALTRE CODE SULLA PONTINA DA  TOR DE CENCI AL RACCORDO ANULARE  ANCORA CHIUSA PER LAVORI URGENTI  LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA ALL’INCROCIO ...
Fonte : romadailynews

twitterjosephsayah142 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: via del Foro Italico, altezza Campi Sportivi, possibili difficoltà di circolazione causa #incidente in… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-11-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via del Foro Italico, altezza Campi Sportivi, possibili difficoltà di circolazione causa… -

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