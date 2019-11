Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE FILE A PORTIRE DA PORTONACCIO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LAFIUMICINO E LO SVINCOLO A24. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTE RNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO VERSO OSTIA ANCORA CHIUSA PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO DEVIATI SU VIA TEODORICO PER AVERE AGGIORNAMENTI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TheLastSatsuma : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Piazza di Cinecittà, intersezione con via Tuscolana #traffico rallentato causa #incidente. - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code fra Via dei Colli della Farnesina e Viale della Moschea #luceverde #Lazio -