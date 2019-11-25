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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17 | 00 FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...

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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17:00 (Di lunedì 25 novembre 2019) FILE PER INCIDENTE SULLA SALARIA LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINO E IL RACCORDO ANULARE,   INCIDENTE ANCHE VERSO LA TANGENZIALE FILE A PORTIRE DA PORTONACCIO  SUL RACCORDO ANULARE  LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI  E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO A24.  CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTE RNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA  E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA  SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI  TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO  VERSO SAN GIOVANNI  CODE PER LAVORI  SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DEL RISARO VERSO OSTIA  ANCORA CHIUSA  PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA TEODORICO VERSO SAN GIOVANNI, TUTTI I VEICOLI VENGONO DEVIATI SU VIA TEODORICO  PER AVERE AGGIORNAMENTI ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-11-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TheLastSatsuma : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Piazza di Cinecittà, intersezione con via Tuscolana #traffico rallentato causa #incidente. - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code fra Via dei Colli della Farnesina e Viale della Moschea #luceverde #Lazio -

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