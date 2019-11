Traffico Roma del 25-11-2019 ore 14 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO: IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE FLAMINA E CASSIA BIS. ALTRO INCIDENTE A CINECITTà, IN PIAZZA DI CINECITTà ALTEZZA VIA TUSCOLANA: CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA TUSCOLANA A PARTIRE DA VIA DI TORRE SPACCATA. TORNIAMO ANORD, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE PER ILINTENSO SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, VERSO IL CENTRO. CODE CHE RITROVIAMO SULLA VIA FLAMINA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO I PARIOLI, E SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL GRA. SULLA Tangenziale Estrallentato fra Via PrenestinA e Viale Castrense in direzione San Giovanni. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...

