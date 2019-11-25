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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 25-11-2019 ore 12 | 30 CHIUSA  TEMPORANEAMENTE   PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO.  TORNATO ...

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Traffico Roma del 25-11-2019 ore 12:30 (Di lunedì 25 novembre 2019) CHIUSA  TEMPORANEAMENTE   PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO.  TORNATO REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE TERMINATI I RALLENTAMENTI   IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA RomaNINA .  DISAGI  SULLA TANGENZIALE  EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  AVVENUTO TRA LA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO  PER LO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA DEI LARICI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PRENESTINA E PROSEGUENDO SEMPRE SU VIA PRENESTINA  RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI ROCCA CENCIA. .. INFINE SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DEL PONTE PIETRO NENNI  IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA. RIAPERTA ANCHE VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde ...
Fonte : romadailynews

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