Traffico Roma del 25-11-2019 ore 10 | 00

(Di lunedì 25 novembre 2019) .. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LAVORI LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODORICO. SEMPRE PER LAVORI CHIUSA VIA ORIOLONO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. DIREZIONE VIA CASSIA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PERIN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER FIUMICINO. . DISAGI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIALE DEI MONTI TIBURTINI DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’OSTIENSE DIREZIONE VIA DELLA MAGLIANA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE ...

