Tottenham | Mourinho allo scoperto su Ibrahimovic | “non ha senso”

Tottenham - UFFICIALE : ecco Mourinho! Il comunicato degli "Spurs" : MOURINHO Tottenham- Ora è UFFICIALE, Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One prenderà il posto di Pochettino e ha firmato un contratto fino al 2023. Il club londinese ha reso nota la sua decisione tramite comunicato UFFICIALE.

Mourinho - vittoria e brivido all'esordio col Tottenham : tre punti con il West Ham : Parte con il piede giusto la nuova avventura di Josè Mourinho in Premier League alla guida del Tottennham. Gli Spurs si sono imposti 3-2 allo Stadio Olimpico di Londra nel derby contro il West Ham. La squadra di Mou passa in vantaggio al al 36': Dele Alli serve Son, destro incrociato del coreano

Tottenham - per Mourinho un bonus in caso di quarto posto : Mourinho bonus Tottenham – Josè Mourinho incasserà un bonus pari a 2 milioni di sterline se riuscirà a guidare il Tottenham nelle prime quattro posizioni in campionato, al termine della stagione. Il nuovo allenatore degli Spurs ha firmato un contratto da 15 milioni di sterline all'anno fino alla fine della stagione 2022/23. Attualmente, il Tottenham

Il Tottenham presenta Mourinho : ho sbagliato ma mi sento più forte : Il Tottenham presenta Mourinho. Non intende fare rivoluzioni ma trasmettere a Kane e soci la sua mentalita' vincente