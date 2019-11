Torino-Inter | arrestati 5 ultrà granata dopo la rissa sugli spalti

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Tuttosport : «Cairo aspetta il morto? Tragedia sfiorata - vende agli ultras Inter biglietti nella curva del Torino» : Duro attacco di Tuttosport a Urbano Cairo presidente del Torino. Cosa si aspetta, il morto? Comincia così l’articolo titolato: “curva Primavera, così è una follia. Venduti circa 400 biglietti a ultrà Interisti: Cairo incassa, mentre le forze dell’ordine non prendono le contromisure necessarie. Bastoni, coltelli, botte: si è rischiata una Tragedia”. Scrive Marco Bonetto: Siamo nella città di piazza San Carlo. La finale di Champions ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Inter - Barella rischierebbe un lungo stop : infortunio al ginocchio contro il Torino : Ieri l'Inter ha portato a casa un successo fondamentale contro il Torino per 3-0, allo stadio Grande Torino, inanellando la settima vittoria consecutiva in trasferta. Un ruolino di marca impressionante per i nerazzurri che hanno sempre vinto lontano dal Meazza. Gli unici due passi falsi, infatti, sono arrivati tra le mura amiche con la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro il Parma per 2-2. Vittoria che porta le firme di Lautaro ...

Torino – Mazzarri è una furia dopo il ko con l’Inter : “errori clamorosi! Si è dormito” : Mazzarri non nasconde tutta la sua delusione dopo la sconfitta del Torino contro l’Inter: le parole del tecnico granata E’ andata in scena ieri sera la sfida tra Torino e Inter, valida per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A. I granata nulla hanno potuto contro un’Inter impeccabile, che si è portata a casa tre preziosi punti aggiudicandosi il match per 0-3. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione deludente ...

L'Inter espugna Torino : la squadra di Conte continua a vincere e non molla la Juve : L'Inter non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: la squadra di Antonio Conte, difatti, ieri sera, sul campo del Torino, si è imposta per 3-0. I gol di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku hanno archiviato la pratica, regalando l'ennesimo risultato utile consecutivo. Trentaquattro punti conquistati sui trentanove a disposizione non possono essere un caso. Da quando il tecnico leccese siede sulla panchina nerazzurra, ...

Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino - Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, ...

Come sta Nicolò Barella dopo l’infortunio con il Torino? La nota dell’Inter e gli esami nei prossimi giorni : Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino-Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni. Con queste parole il profilo Twitter della formazione nerazzurra ha commentato quanto accaduto allo stadio Olimpico-Grande Torino. L’unica nota stonata per la formazione di Antonio Conte, che sul campo ha dominato contro i granata con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Lautaro ...

Inter risponde alla Juve - Torino travolto 3-0 : L'Inter riprende la rincorsa alla Juventus espugnando l'Olimpico Grande Torino per 0-3. Niente da fare per la squadra allenata da Mazzarri

Highlights Torino-Inter 0-3 : video - gol e sintesi. Martinez - de Vrij e Lukaku decidono la sfida : L’Inter risponde alla vittoria della Juventus, dominando in casa dei “cugini” dei bianconeri. Ennesima prova di forza dei nerazzurri che schiantano con un netto 3-0 i granata che perdono subito per infortunio capitan Belotti e si consegnano ai rivali che vanno a segno con Lautaro Martinez dopo circa un quarto d’ora di gara, quindi raddoppiano con de Vrij in chiusura di primo tempo, prima del solito sigillo di Lukaku nella ...

Inter-Conte - che spettacolo : tre gol in casa del Torino. Nerazzurri ancora a meno 1 : La Juve chiama, l'Inter risponde. La squadra di Conte resta sul pezzo e non tradisce le attese alla ripresa del campionato, battendo Toro e meteo. Sul terreno di gioco dell'Olimpico reso pesante da una pioggia senza tregua i Nerazzurri - senza troppo sforzo in verità - calano il tris e si riportano

Torino-Inter - Conte : “contento per non aver subito gol”. Poi parla dell’infortunio di Barella e di Borja Valero : “L’infortunio di Barella? Mi auguro non sia nulla di grave, è cresciuto esponenzialmente ed è per noi un giocatore importante. Guardo però ai lati positivi: Borja Valero ha dimostrato professionalità e determinazione, ha lavorato quattro mesi in silenzio aspettando il suo momento ed è ciò che mi fa più piacere”. Così Antonio Conte commenta il problema al ginocchio di Barella, l’unica nota stonata nella grande ...

Torino-Inter - Mazzarri : “mi sono arrabbiato sui primi due gol”. Aggiornamenti sull’infortunio di Belotti : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato mestamente la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di DAZN. “Mi sono arrabbiato parecchio sui primi due gol subiti, la linea si è mossa male e l’Inter non perdona. Siamo andati indietro invece di salire. Sul 2-0 bisognava riaprire la partita, ci siamo sbilanciati un po’ e abbiamo preso il terzo. Potevamo evitare anche quello stando un po’ più attenti ...