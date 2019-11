Tiziano Ferro e Fedez scontro | Mika difende il rapper

Che tempo che fa - Tiziano Ferro e il suo monologo contro il bullismo : “Put**na - nano - fr*cio - mongoloide - pezzente… Le parole hanno un peso” : Tiziano Ferro è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non solo un modo per promuovere il suo ultimo album “Accetto i miracoli” ma anche l’occasione per lanciare un messaggio contro il bullismo. Nel corso della puntata il cantante di Latina ha recitato un monologo che in poco tempo ha spopolato sui social network. Un minuto e mezzo, inquadratura fissa e parole chiare rivolte al pubblico a casa: “Le parole hanno ...

Tiziano Ferro a 'Che tempo che fa' - la denuncia il bullismo : “Le parole hanno un peso” : L'artista, presentando il nuovo disco Accetto Miracoli durante il talk show di Rai 2, ha espresso la sua indignazione contro il bullismo.

«Le parole hanno un peso» : il monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo : 10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo nuovo album10 canzoni di Tiziano Ferro in attesa del suo ...

Che tempo che fa - il monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo (VIDEO) : Era atteso e Tiziano Ferro è tornato ospite di una trasmissione televisiva, in questo caso Che tempo che fa. L'artista è arrivato sì per promuovere il suo nuovo lavoro discografico (fresco d'uscita) ma anche, se vogliamo, per qualcosa di più che una semplice promozione: un monologo contro il bullismo che l'artista ha recitato nella puntata di questa sera, domenica 24 novembre 2019.Un'inquadratura fissa sul cantante che lancia un messaggio ...

Tiziano Ferro : l’urlo contro il bullismo - “I miracoli? ecco cosa sono per me” : Tiziano Ferro intervista a Che tempo che fa In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Accetto miracoli, che sta riscuotendo già un gran successo, Tiziano Ferro è approdato a Che tempo che fa. L’artista, amatissimo, ha però voluto lasciare un segno in coloro che questa sera hanno guardato la trasmissione. Tiziano, infatti, ha voluto aprire […] L'articolo Tiziano Ferro: l’urlo contro il bullismo, “I miracoli? ecco ...

Tiziano FERRO/ Frecciata a Fedez "Ironia? Le parole hanno un peso" - Che tempo che fa - : TIZIANO FERRO a Che tempo Che Fa con un monologo contro hater e bullismo. E una Frecciata anche a Fedez..."Ironia? Le parole hanno un peso"

Programmi TV di stasera - domenica 24 novembre 2019. Carola Rackete - Tiziano Ferro e Paolo Gentiloni tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Tiziano Ferro Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Sospetti: In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una collaborazione, ma l’artigiano, infastidito dall’atteggiamento superficiale dell’uomo, rifiuta. Il designer nota e appezza alcuni disegni di Erica e questo fa arrabbiare ...

Tiziano Ferro accolto da un bagno di folla a Milano : il maxi selfie con i fan : Cantante e produttore discografico italiano, amato e stimato nel mondo. Tiziano Ferro, classe 1980, è tornato a riscaldare i cuori dei suoi fedeli sostenitori, pubblicando un nuovo album dal titolo Accetto miracoli. Un lavoro discografico scritto in modo vero, sincero, che parla della nuova vita di Ferro, il quale oggi vive in California, ama l'Europa e si sente al 100% italiano. Reduce dalla sua unione civile celebrata a Sabaudia Il 13 luglio ...

Che tempo che fa/ Ospiti : Carola Rackete - Saviano e Tiziano Ferro da Fabio Fazio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti di Fabio Fazio: chi sarà nello studio del talk show in onda su Rai2?

“Che tempo che fa” – Nona puntata del 24 novembre 2019 – Tiziano Ferro tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Nona puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Nona puntata del 24 novembre 2019 – Tiziano Ferro tra i tanti ospiti. sembra ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 dalle 19 : 40 domenica 24 novembre - ospiti Tiziano Ferro e Carola Rackete : Che Tempo che Fa 24 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Carola Rackete, Tiziano Ferro e Mara Maionchi Appuntamento da non perdere domenica su Rai Due con la maratona di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa in compagnia di Filippa Lagerback e dell’ironia di Luciana Littizzetto (guarda qui il video della scorsa settimana). La puntata è in live streaming su RaiPlay e on demand nei giorni successivi. La serata si apre ...

Nathaly Caldonazzo 'indignata da Fedez. Tiziano Ferro vero artista'/ 'Senza parole..' : Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Fedez e difende Tiziano Ferro: 'sono indignata e senza parole per quanto scritto in una vecchia canzone'.

«Accetto miracoli» di Tiziano Ferro - la recensione brano per brano : Alla soglia dei quarant'anni Tiziano Ferro pubblica il suo settimo album e lo intitola «Accetto miracoli». A produrlo è Timbaland, che di per sè basterebbe come motivazione atta a giustificarne il titolo. Ma se un miracolo è inteso come atto dovuto a un intervento soprannaturale, in quanto supera i limiti delle normali prevedibilità dell'accadere, è necessario aggiungere qualche elemento in più ...

Accetto Miracoli di Tiziano Ferro - un nuovo inizio tra i piccoli miracoli e le grandi rivoluzioni : Esce Accetto miracoli di Tiziano Ferro, il nuovo album dell'artista di Latina su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il bisogno di uscire dalla zona di conforto, la necessità di confrontarsi con una creatività che nel tempo era cambiata, il lavoro con Timbaland e l’esigenza di rimettersi in gioco: Accetto miracoli nasce da un testo scritto nel giugno 2016 e rappresenta per Tiziano Ferro l’inizio di un nuovo capitolo ...