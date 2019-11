TIM si prepara al Black Friday | nuova formula Smart Cash e Samsung Galaxy S10e in super

Biathlon - intervista a Michela Carrara : “Una preparazione otTIMale - sono impaziente di gareggiare e misurarmi con le altre” : A pochi giorni dall’inizio della stagione 2019-2020 dell’IBU Cup, circuito cadetto del Biathlon che vedrà impegnati gli atleti a Sjusjøen (Norvegia), abbiamo scambiato due parole con la valdostana Michela Carrara. La campionessa del mondo della sprint nei Mondiali junior di Brezno-Osrblie 2017 (Slovacchia), ha rialzato la testa nella parte finale dello scorso inverno ed è decisa a continuare a progredire, sognando la Coppa del Mondo. ...

Elezioni Calabria - l’appello dell’imprenditore vitTIMa di ‘ndrangheta : “Si attinga dalla società civile classe dirigente preparata alle sfide” : “Il mio è un appello quasi disperato rivolto a tutti i calabresi onesti, a tutti i rappresentanti della politica perbene, quelli che hanno davvero a cuore il bene comune, agli imprenditori e soprattutto ai tanti giovani pieni di speranze e di sogni, ma costretti a scappare: mai come in questo momento dimostriamo di essere cittadini in grado di poter essere protagonisti e costruttori del nostro domani”. Prende carta e penna Nino De Masi, vittima ...

Elia Viviani e il rebus preparazione olimpica. Uomo faro della Cofidis al Tour de France - ma Tokyo 2020 è due setTIMane dopo… : Il 2020 si avvicina sempre di più. Sarà una stagione decisiva e ricca di impegni vitali per la carriera di Elia Viviani, che dovrà dividersi tra un nuovo programma con la Cofidis su strada, e poi con la pista e l’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di Tokyo. In questa stagione le due soddisfazioni più grandi sono arrivate una dalla vittoria al Campionato Europeo su strada di Alkmaar, e il titolo continentale ...

MotoGP : Valentino Rossi si prepara all’ulTIMo atto della sua peggiore stagione in Yamaha con uno sguardo verso il 2020 : Tra poco più di una settimana andrà in scena a Valencia l’ultima gara del Motomondiale 2019 ed uno dei piloti maggiormente attesi al “Ricardo Tormo” sarà senz’ombra di dubbio Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha disputato finora la sua peggiore stagione della carriera in Yamaha in termini di prestazioni e risultati, perciò si preannunciano fondamentali i primi weekend di gara del 2020 nella decisione di ...

Il New York TIMes e il Wall Street Journal dicono che Michael Bloomberg si sta preparando a una sua possibile candidatura alle primarie presidenziali dei Democratici : Secondo alcune fonti informate del New York Times e del Wall Street Journal, l’imprenditore e politico statunitense Michael Bloomberg, starebbe preparando una sua possibile candidatura alle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Bloomberg è stato sindaco

Il New York TIMes dice che Michael Bloomberg si sta preparando a una sua possibile candidatura alle primarie presidenziali dei Democratici : Secondo alcune fonti informate del New York Times, l’imprenditore e politico statunitense Michael Bloomberg, starebbe preparando una sua possibile candidatura alle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Bloomberg è stato sindaco di New York dal

"Trump sta preparando il ritiro dal trattato di Parigi sul clima" - la rivelazione del New York TIMes : Donald Trump sta preparando il ritiro degli Usa dal trattato di Parigi sul clima. Lo rivela il “New York Times”, che cita tre fonti vicine al dossier, secondo cui sarebbero state avviate le procedure che richiederanno un anno per il completamento. Ieri, 23 ottobre, nel corso di un evento a Pittsburgh, lo stesso presidente americano aveva riconfermato per l’ennesima volta l’intenzione di ritirarsi “da un accordo ...

UlTIMe notizie/ UlTIM'ora oggi Francia : arrestato terrorista - preparava attentato : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Francia: arrestato un terrorista che stava preparando un attentato in stile 11 settembre. I dettagli, 18 ottobre 2019,

Rosy Abate 2 - preparatevi al colpo di scena : ecco cosa accadrà nell’ulTIMa puntata : Venerdì 11 ottobre, Canale5 manderà in onda la quinta ed ultima puntata della serie televisiva ‘Rosy Abate 2‘. L’acclamatissima fiction con Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, si prepara a salutare il pubblico. Attualmente non si sa nulla riguardo una terza stagione, dunque non resta che godersi il gran finale. Rosy Abate deciderà di attuare un piano disperato per annientare il suo nemico Antonio Costello. In questo frangente deciderà di agire ...

Mr Robot - 5 riassunti per prepararsi all’ulTIMa stagione : Il 6 ottobre debutta negli Stati Uniti la quarta e ultima stagione di Mr Robot, che andrà in onda anche da noi in Italia a partire dal 17 ottobre su Premium Action. La serie che vede protagonista il premio Oscar Rami Malek e che è stata creata da Sam Esmail arriva dunque a conclusione dopo già tre stagioni in cui ha fuso storie di hacker, cospirazioni, crisi economiche globali ma soprattutto una narrazione complessa e spesso inaffidabile. Colpi ...