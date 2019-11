Tifosi della Juve in rivolta | monta la polemica social | “Lecce-Cagliari rinviata | a

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il posticipo di Serie A di ieri sera tra Lecce enon si è giocato. La partita è stataa questo pomeriggio (ore 15). La pioggia incessante e copiosa caduta sul Via del Mare molto prima del match, e che sarebbe proseguita per tutta la durata in maniera altrettanto abbondante, ha fatto propendere l’arbitro verso la decisione di non farla disputare. Tre sopralluoghi del direttore di gara Mariani con i due capitani, Lucioni e Nainggolan, in cui è stato verificato che il pallone non rimbalzava. Di lì, la comunicazione ai calciatori e l’annullamento del match. Quel precedente di Perugia: un intervallo lunghissimo e un pomeriggio nerissimo per laTutte le volte che vengono rinviate partite per forte pioggia e condizioni del campo non all’altezza, a tantied appassionati di calcio vengono in mente precedenti storici più o meno importanti. ...

