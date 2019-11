Tiffany | la Lvmh di Bernard Arnault si prende anche l’icona mondiale dei gioielli | affare

La multinazionale francese del lusso LVMH ha raggiunto un accordo da 15 - 15 miliardi di euro per comprare la nota azienda di gioielli Tiffany : La multinazionale francese del lusso LVMH ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo da 15,15 miliardi di euro per comprare la famosa azienda di gioielli Tiffany. Secondo il New York Times, sarebbe l’acquisizione più costosa nella storia del settore del

Lvmh brilla nel mercato con Tiffany E' fatta : accordo da 16 - 2 miliardi : La società leader mondiale nel settore dei beni di lusso Lvmh ha acquistato la gioielleria americana Tiffany. Lo hanno reso noto i due gruppi in una nota congiunta, confermando le indiscrezioni dei media americani su un'intesa preliminare. Segui su affaritaliani.it

Lvmh : accordo per acquisizione Tiffany : 8.30 La società leader mondiale nel settore dei beni di lusso Lvmh ha acquistato la gioielleria americana Tiffany. Lo hanno reso noto i due gruppi in una nota congiunta, confermando le indiscrezioni dei media americani su un'intesa preliminare. E' stato raggiunto un "accordo definitivo per l'acquisizione di Tiffany da parte di Lvmh al prezzo di 135 dollari per azione. La transazione vale per Tiffany circa 14,7 miliardi di euro, ovvero 16,2 ...

Tiffany - Lvmh rilancia l’offerta. Il marchio dei gioielli vale 16 miliardi : Il gruppo francese del lusso guidato dal miliardario Bernard Arnault ha offerto 130 per azione, un miliardo in più di valorizzazione rispetto all’offerta precedente

Il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta per comprare Tiffany - dice il Wall Street Journal : Secondo il Wall Street Journal, il gruppo del lusso francese LVMH ha fatto un’offerta di circa 13 miliardi di euro per comprare la famosa azienda di gioielli Tiffany. LVMH, dice il Wall Street Journal, ha offerto circa 120 dollari per ogni