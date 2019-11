The Walking Dead | World Beyond | è il titolo della terza serie nell’universo di The

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 25 novembre 2019) Theè ildel secondo spinoff di The. Teaser e novità. Ieri, durante il finale d’invernodecima stagione di The, è andato in onda un nuovo teaser del suo nuovo spinoff, il secondo, che si intitola: The: Wold. Laandrà in onda nel 2020 negli Stati Uniti su AMC, e in Italia su Amazon Prime Video in contemporanea.avrà per protagoniste due giovani ragazze e si concentrerà sulla prima generazione alle prese con il dover crescere in questo scenario apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, ma alla fine tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità buone o cattive. Ecco il promo andato in onda ieri, cliccando qui trovi il trailer sottotitolato in italiano rilasciato da Amazon: Insieme al promo arriva la conferma che Julia Ormond sarà ...

