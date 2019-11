The Walking Dead | il nuovo spin-off si intitola World Beyond

The Walking Dead : World Beyond - è il titolo della terza serie nell’universo di The Walking Dead : The Walking Dead: World Beyond è il titolo del secondo spinoff di The Walking Dead. Teaser e novità. Ieri, durante il finale d’inverno della decima stagione di The Walking Dead, è andato in onda un nuovo teaser del suo nuovo spinoff, il secondo, che si intitola: The Walking Dead: Wold Beyond. La serie andrà in onda nel 2020 negli Stati Uniti su AMC, e in Italia su Amazon Prime Video in contemporanea. World Beyond avrà per protagoniste due ...

The Walking Dead World Beyond il titolo della terza serie - Julia Ormond nel cast (Video) : Il finale di metà stagione di The Walking Dead (la decima stagione ripartirà il 23 febbraio su AMC, il 24 in Italia su Fox), oltre agli inevitabili eventi legati alla serie, ha portato anche altre novità all'universo degli zombie di AMC studios. Finalmente è stato annunciato il titolo del secondo spinoff della serie che debutterà nella primavera 2020: World Beyond. Il tutto è stato accompagnato da un primo teaser trailer che trovate in apertura ...

The Walking Dead 10 saluta il 2019 con un finale di metà stagione tra omicidi e bugie : anticipazioni 25 novembre : L'inizio alla rovescia è iniziato anche per il pubblico italiano che tra qualche ora su Fox vedrà il finale di metà stagione di The Walking Dead 10. Il 2019 si chiude con un episodio al cardiopalma che segue la scia di quello della scorsa settimana e ne migliora il livello sia in colpi di scena che in qualità. Lo scontro finale tra i superstiti e i Sussurratori si avvicina ma quello che andrà in onda questa sera sarà un finale che cambierà le ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x08 : inizia la resa dei conti con i Sussurratori : E' ormai giunto l'appuntamento con il "mid-season finale" della decima stagione di The Walking Dead che, oggi domenica 24 novembre, andrà in onda sugli schermi di AMC con l'ottava puntata. L'episodio, intitolato "The World Before", sarà trasmesso in Italia nella giornata di domani, lunedì 25 novembre, su Fox (canale 112 di Sky) alle 21:15. La serie, come da tradizione andrà poi in pausa fino a febbraio, quando tornerà con i restanti 8 episodi ...

Incidente per Chandler Riggs - ex star di The Walking Dead : La notizia che ha fatto preoccupare i fan della serie "The Walking Dead" è trapelata sui social. E’ stata la madre di Chandler Riggs, giovane preomessa del cinema e della tv di oggi, a condividere sul suo profilo instagram, una foto in cui è ritratta insieme al figlio che è disteso sul letto di un ospedale. A quanto pare l’attore ha avuto un brutto Incidente ed è stato necessario il ricovero, ma dalle prime indiscrezioni, pare che il giovane ...

Chandler Riggs in ospedale per un trauma cranico : l’amato Carl Grimes di The Walking Dead è caduto da cavallo : Chandler Riggs è finito in ospedale in seguito ad una rovinosa caduta da cavallo. Questa è la notizia che scuote i fan di The Walking Dead che hanno amato il giovane attore e il suo ruolo di Carl Grimes fino alla sua uscita di scena. Sono in molti quelli che continuano a seguirlo sui social e anche quelli che hanno abbandonato la serie dopo la sua morte proprio perché per anni hanno pensato che lui fosse il degno erede di Rick. Alla fine così ...

Con The Walking Dead 12 calerà il sipario sulla serie? Montano le polemiche per i film su Rick Grimes e il nuovo spin-off : The Walking Dead 12 chiuderà il cerchio che si è aperto con Rick Grimes in un letto di ospedale di Atlanta in balia di un'apocalisse zombie? Se fino a qualche settimana fa si parlava di un universo immenso che non avrebbe mai avuto fine, adesso tutto si sta ridimensionando, forse complici gli ascolti, e la fine potrebbe all'improvviso essere l'unica via d'uscita. I fan della serie si preparano ad affrontare il finale di metà stagione in onda ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x08 : il piano di Dante nel finale di metà stagione : Dopo la messa in onda dell'episodio 10x07 che ha visto l'addio di uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, la serie tv zombie giunge al suo ottavo episodio, quello che segna il mid-season finale. Sarà un finale di metà stagione in cui gli equilibri si romperanno e in cui tutto sarà possibile. Anticipazioni della mid-season finale in onda lunedì 25 novembre su Fox L'episodio 10x08 che andrà in onda su Fox Italia lunedì 25 novembre ...

Riassunto episodio 10x07 The Walking Dead : un Sussurratore-spia ad Alexandria : Nel corso dell'episodio 10x07 di The Walking Dead, andato in onda il 18 novembre 2019 su Fox, c'è stata una grande sorpresa per i fans della serie tv zombie: è stata rivelata la vera identità di un personaggio di cui i telespettatori si fidavano, ma che in realtà era una talpa mandata dai Sussurratori. Riassunto The Walking Dead 10x07 L'episodio 10x07 di The Walking Dead affronta da vicino lo stato d'animo del dottore di Alexandria, Siddiq. Da ...

Spoiler The Walking Dead 10 - 8^ puntata : il funerale di Siddiq e l'arresto di Dante : Domenica 17 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti la settima puntata della decima stagione di The Walking Dead sul canale americano AMC, trasmessa poi lunedì sera in Italia sul canale Fox. Inoltre l'emittente televisiva statunitense, subito dopo la messa in onda del settimo appuntamento, ha già reso disponibile il trailer, la sinossi ufficiale e tre sneak peek dell'ottava puntata di TWD. Quest'ultima rappresenta l'episodio ...

The Walking Dead 10 verso il finale di metà stagione tra l’uscita di scena di Michonne - morti e spie? : Mancano meno di sette giorni al ritorno di The Walking Dead 10 in tv con il suo finale di metà stagione. La corsa della prima parte di stagione termina domenica negli Usa e lunedì 25 in Italia con una serie di rivelazioni che lasceranno il pubblico senza fiato. Purtroppo in molti si sono allontanati dalla serie soprattutto dopo l'arrivo dei Salvatori ma sicuramente l'arrivo di Angela Kang ha cambiato molto e ha permesso allo show di tornare ai ...

The Walking Dead 10X08 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : The Walking Dead 10X08 va in onda domenica 17 novembre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X08: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X08 si intitola The World Before, che tradotto in italiano significa “il mondo di prima”. L’emittente televisiva ha ...

The Walking Dead 10 sconvolge con un colpo di scena inatteso su Dante : chi morirà? Anticipazioni 18 novembre : The Walking Dead 10 si avvia verso il gran finale del 2019 ma l'episodio numero 7 che andrà in onda oggi, 18 novembre, su Fox di Sky, è destinato a cambiare il corso della storia della serie tv. Ancora una volta chi si aspettava di seguire le storie narrate nei fumetti si sbagliava e di grosso perché finalmente gli incubi ad occhi aperti di Siddiq rivelano la sua sorte e il vero volto di Dante. Proprio quest'ultimo è la chiave dell'episodio in ...