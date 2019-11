Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images) Sfottò e meme saranno pur sempre pubblicità gratuita e le prenotazioni del pickup elettricoCybertruck avranno anche sfondato il muro delle 200.000 unità senza nemmeno uno spot in tv o sul web, ma undel genere in diretta globale non se lo sarebbe immaginato davvero nessuno. Ci riferiamo naturalmente al momento in cui isono andati in frantumi dopo che il capo dei designer di, Franz von Holzhausen, ci ha scagliato contro una palla di metallo. Per ben due volte. Passerà ai posteri l’espressione basita dial momento della figuraccia (con imprecazione a corredo) oltre che al momento delle foto ufficiali con i due vetri rotti sullo sfondo. Il Ceo è tornato sulla vicenda e hato ildi questo sfortunato evento, naturalmente attraverso il proprio loquace account Twitter. Con due tweet,...

MilanoCitExpo : Tesla, Elon Musk spiega il perché dei fail dei finestrini #DipartimentoInnovazioneTecnologia - mariorossinet : Elon Musk presenta il fantascientifico e corazzato.. - - FraPet89 : @ilpost Si ragazzi ma definire “malfunzionamento” un vetro rotto mi sembra eccessivo. Qui comunque la spiegazione d… -