Terremoto a Benevento | nuova scossa e Mastella chiude tutte le scuole

Scosse di Terremoto nei pressi di Benevento - magnitudo massima di 3 - 2 : Poco fa e durante tutta la mattina di oggi, 25 novembre 2019, tre Scosse di terremoto pari o superiori a magnitudo 3.0 della scala Richter hanno interessato l'area poco a sud della città di Benevento, capoluogo dell'omonima provincia. In realtà, già da giorni si protrae uno sciame sismico, cominciato, secondo i dati diffusi dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il 21 novembre 2019, con Scosse comprese fra 1.5 e 2.9, fino ...

Terremoto in provincia di Benevento - la scossa più forte di 3.2 : Una serie di scosse di Terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 3.2 è stata avvertita nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) è avvenuto a circa 12 chilometri di profondità. Già nella notte e in mattinata c'erano state altre scosse di magnitudo inferiore. Alle 11,27 la terra ha tremato con epicentro ancora a ...

Terremoto - sciame sismico in Campania : nuove scosse - scuole chiuse a Benevento e Ceppaloni [DATI] : Sono ormai 7 le scosse di Terremoto con magnitudo superiore a 2 registrate nel Beneventano dalla mezzanotte di oggi. In considerazione dello sciame sismico in atto le scuole chiuse rimarranno chiuse a Ceppaloni: lo ha deciso il sindaco Ettore De Blasio. “C’è ovviamente preoccupazione tra la popolazione – spiega il primo cittadino all’ANSA – ma per ora non si segnalano danni a persone o cose. Ho disposto che le ...

Benevento - nuova scossa di Terremoto : epicentro a San Leucio del Sannio : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da San Leucio del Sannio (Benevento) alle 12:15:21, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è il quinto con magnitudo superiore a 2 registrato nella zona. L'articolo Benevento, nuova scossa di terremoto: epicentro a San Leucio del Sannio sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale - due nuove scosse in Campania - la terra trema a Benevento : Due scosse di Terremoto sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Campania. Le due scosse di Terremoto sono avvenute nella tarda serata subito dopo la mezzanotte. Gli eventi sismici di magnitudo 2.2 il primo e di 2.9 il secondo, sono avvenuti alle ore 0,24 e 0,42. L’epicentro delle due scosse di Terremoto è stato localizzato a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre e a ...

Terremoto Benevento : scossa tra Ceppaloni e San Leucio del Sannio : Un Terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 1 km nordest da Ceppaloni (Benevento) alle 00:42:24, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Benevento: scossa tra Ceppaloni e San Leucio del Sannio sembra essere il primo su Meteo Web.