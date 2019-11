Tennis | Sania Mirza pronta a rientrare nel circuito WTA per il doppio

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Uno stop lungo oltre 2 anni, dal finale di stagione del 2017.ta indiana, ex numero uno del mondo die vincitrice di sei Slam, ènelWTA. Dovrebbe riuscirci in vista del primo grande torneo stagionale: gli Australian Open, anche se è ancora incerta la sua partner. Le sue parole ad Outlook India: "Quando ho staccato la spina non ho mai promesso che sarei tornata, proprio perché non avevo idea di come il mio fisico avrebbe reagito a una pausa agonistica tanto lunga e al parto. Devo dire che il ritorno dopo la gravidanza di campionesse come Serena Williams e Vika Azarenka mi ha dato molta fiducia, e adesso sento di essere".