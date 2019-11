Tennis – Karolina Pliskova cambia coach | Daniel Vallverdu è il nuovo allenatore

Tennis – Karolina Pliskova si separa dalla sua coach : Conchita Martinez non è più allenatrice della ceca : Pliskova e Conchita Martinez si separano: la Tennista ceca interrompe il rapporto di lavoro con la sua allenatrice Cambiamenti nello staff di Karolina Pliskova: la Tennista ceca, numero 2 del ranking Mondiale e semifinalista nelle ultime WTA Finals, vinte da Barty, ha deciso di separarsi dalla sua allenatrice. Conchita Martinez non è più dunque la coach della 27enne ceca, che ha annunciato la separaione sui social: “ho deciso che non ...