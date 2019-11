Tennis da record | 42 517 spettatori per Federer-Zverev

Federer batte il record di spettatori del Tennis e mette la Coppa Davis sotto scacco : La rockstar di ghiaccio fa gli spettatori di una finale di Champions, da solo: 42.500. L’avversario è un ammennicolo, giocasse contro il nulla Roger Federer, con mezzo campo e un muro di fronte, riempirebbe la Plaza de Toros di Città del Messico lo stesso. Senza sudare, con la fila composta di un broker di Wall Street, indossando solo i sorrisi della nuova carriera di campione-promoter: del “suo” marchio, del “suo” ...

Tennis - WTA Finals 2019 : vittoria ricchissima per Ashleigh Barty. Montepremi record per l’australiana : Il 2019 è un anno che Ashleigh Barty difficilmente dimenticherà. La Tennista australiana si è resa protagonista di una stagione incredibile, che l’ha vista vincere il Roland Garros, raggiungere la vetta del ranking mondiale e conquistare ieri anche le WTA Finals a Singapore. Barty ha sconfitto in finale l’ucraina Elina Svitolina, che aveva battuto l’australiana nei cinque precedenti finora giocati tra le due Tenniste. Inoltre ...

Tennis - Jannik Sinner nella top100 della classifica Atp. Battuto il record di Diego Nargiso! : La vittoria di ieri di Jannik Sinner contro il qualificato tedesco Philipp Kohlschreiber con lo score di 6-3 6-4 nel torneo ATP 500 di Vienna ha permesso all’azzurro di entrare virtualmente tra i primi 100 al mondo, ingresso che sarà sancito lunedì con il rilascio della nuova classifica. Sinner farà così il suo esordio nella top 100 a 18 anni, 2 mesi e 12 giorni, battendo per meno di tre mesi il record di Diego Nargiso, il quale riuscì ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Sinner sfida Wawrinka - a caccia della finale e di nuovi record : Nel mese di dicembre del 2018 Jannik Sinner era n.770 del mondo. A quasi un anno di distanza l’azzurrino del Tennis sta vivendo un sogno ad Anversa (Belgio), avendo conquistato le semifinali nel circuito ATP, essendo il più giovane italiano a fregiarsi di un traguardo del genere: 18 anni e 2 mesi per Jannik, migliorando quanto seppe fare Diego Nargiso nel 1988 a 18 anni e 5 mesi. Storie di numeri e di statistiche perché la top-100 è lì e ...

Meneschincheri : “Sfida superare record visite a Tennis & Friends” : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega all’Adnkronos Salute l’ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli – è superare ...