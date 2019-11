Taylor Mega senza maglietta | col seno in primo piano | “Sono nuove?” E lei risponde così

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) Si sa cheè una a cui piace mostrarsi. E provocare. L’influencer 26enne di Udine, che abbiamo conosciuto meglio all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé per la vita sentimentale, conta più di 2 milioni di ammiratori solo su Instagram e basta una rapida occhiata al suo profilo per trovare diverse foto ad alto tasso di sensualità in cui, per la gioia di tutti i suoi seguaci, le curve disono in bella mostra. Presto poi arriverà anche il suo calendarioveli realizzato per For Men Magazine., che ha già dato una piccola anteprima sui social raccogliendo naturalmente un’infinità di like e commenti estasiati, devolverà il suo cachet e all’associazione Wall of dolls onlus che lotta da anni contro la violenza sulle donne.Non è però passata inosservata l’ultima istantanea cheha regalato ai ...

