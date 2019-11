Taylor Mega fa la sexy bomber | guarda come palleggia in bikini

Taylor Mega senza maglietta - col seno in primo piano : “Sono nuove?”. E lei risponde così : Si sa che Taylor Mega è una a cui piace mostrarsi. E provocare. L’influencer 26enne di Udine, che abbiamo conosciuto meglio all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé per la vita sentimentale, conta più di 2 milioni di ammiratori solo su Instagram e basta una rapida occhiata al suo profilo per trovare diverse foto ad alto tasso di sensualità in cui, per la gioia di tutti i suoi seguaci, le ...

Taylor Mega : Da piccola mi prendevano in giro perché non indossavo abiti firmati : Solita raccontarsi con i follower, Taylor Mega ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan rivelando dettagli finora sconosciuti della sua infanzia. La influencer,che oggi è una delle più seguite di sempre, divide il pubblico a metà: da una parte coloro che la apprezzano per essere una persona che dice senza timore ciò che pensa – nel bene o nel male – e dall’altro chi la accusa di essere volgare, spinta e non un esempio per le ragazzine ...

Taylor Mega colpisce ancora : massaggio - asciugamano troppo piccolo. E voilà : Era marzo e Taylor Mega si toglieva il costume senza mostrare troppo pudore. L’ immagine venne censurata e Instagram impazzì. Allora bastarono solo pochi giorni sull’Isola dei famosi per far impazzire tutti. Modella, sexy, energica, dopo un breve flirt col noto imprenditore Flavio Briatore, ormai è tra le più seguite sui social, nonchè influencer di grande presa su tutte le età e sia su uomini che donne. e fare affezionare ancora chissà ...

Taylor Mega smentisce il flirt con Erica Piamonte : “Sono single!” : Taylor Mega ed Erica Piamonte non stanno insieme: smentito il ritorno di fiamma Taylor Mega è uno dei personaggi più irriverenti di sempre. Dopo il suo fuori onda a Striscia La Notizia, la bionda influencer torna a far parlare di sé a causa dei presunti flirt che le attribuiscono. Taylor, nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a smentire ogni relazione che l’è stata attribuita in questi giorni. Anche quella con Erica ...

Taylor Mega dimentica Erica Piamonte e torna con l’ex? Il gossip : Erica Piamonte e Taylor Mega: nessun ritorno di fiamma? L’influencer pensa all’ex Taylor Mega, volente o nolente, pare davvero trovare sempre il modo di far parlare. Difatti in questi ultimi mesi ha dato scandalo per aver avuto una relazione con Giorgia Caldarulo e per un presunto flirt con Erica Piamonte. Ma non è finita qua perchè Alberto Dandolo, nella sua rubrica sul settimanale Oggi, ha riportato un’interessante gossip sul ...

Taylor Mega fa la sexy bomber : guarda come palleggia in bikini : bikini leopardato e curve da 10 e lode in bella mostra, Taylor Mega in versione sexy bomber lascia i fan a bocca aperta mentre si cimenta con il palleggio. Il video che pubblica su Instagram è ad alto tasso di sensualità: mentre gioca con la palla mostra gli addominali scolpiti e il lato B perfetto. Stoppa il pallone di petto, tira, e fa goal… nel cuore dei follower.

Taylor Mega 'guardavo Fernanda Lessa'/ 'Sono contraria all'alcol - non fate ca*zate' : Taylor Mega su Instagram ha voluto precisare la sua posizione sull'alcol: 'fa ingrassare, ti corrode il fegato, fa venire i brufoli'